Risen подписывает взаимовыгодное соглашение с UPC-AC Energy Solar на поставку солнечных модулей мощностью 140 МВт

НИНБО, Китай, 13 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd,, являющаяся одним из ведущих производителей высокоэффективных фотоэлектрических элементов класса Tier 1 для солнечной энергетики, только что объявила о заключении структурированного контракта на поставку модулей общей фотоэлектрической мощностью 140 МВт с компанией UPC-AC Energy Solar Asia Limited (UPC-AC Energy SA).

Эта многосторонняя сделка, учитывающая различные требования заинтересованных сторон, предусматривает поставку хорошо зарекомендовавших себя модулей Mono PERC производства компании Risen в конце текущего – начале 2021 года.

UPC-AC Energy SA — совместное предприятие компаний UPC Renewables и AC Energy, успешное сотрудничество которых дает им право претендовать на рекламный шлейф «следите за новостями». Это совместное предприятие готовит к реализации ряд проектов в сфере солнечной энергетики суммарной мощностью более 1 ГВт по всему Азиатско-тихоокеанскому региону, где в настоящее время активно стремится захватить для себя «место под солнцем».

Глава компании UPC-AC Energy SA Пренаб Кумар Сармах (Pranab Kumar Sarmah) сообщил следующие подробности: «Наше совместное предприятие ориентировано на достижение наилучших возможных результатов для всех заинтересованных сторон, участвующих в реализации наших проектов: от каждого подразделения в двух наших компаниях (технического, коммерческого и юридического) до соответствующих подразделений выбранной нами организации, занимающейся оформлением энергетических паспортов (EPC) — с последующим заключением контрактов с нашими поставщиками. Я рад сообщить, что компания Risen внимательно выслушала наши всевозможные и весьма многообразные требования и адекватно отреагировала на них, предоставив нам реалистичное и экономически выгодное решение, учитывающее наши индивидуальные особенности и удовлетворяющее наши непростые потребности».

«Путь к реализации был напряженным, — подтверждает г-н Быпина Вирраджу Чодари (Bypina Veerraju Chaudary), директор по сбыту и маркетингу компании Risen. — Мы всегда стремимся к тому, чтобы быть не просто поставщиком первоклассной продукции. Мы в полной мере осознаем трудности, связанные с проектированием и размещением по-настоящему экономичных солнечных фотоэлектрических установок, где требуется представление и защита интересов всех сторон, и рады возможности в очередной раз продемонстрировать присущую нам способность удовлетворять все имеющиеся потребности в рамках данного контракта. Мы рассчитываем на свое участие в дальнейшем расширении деятельности компании UPC-AC Energy SA в будущем путем заключения новых нестандартных соглашений с целью обеспечения более ощутимых конечных результатов».

Получение дополнительных выгод от любого соглашения может оказываться проблематичным всякий раз, когда каждый из нескольких участников имеет свои собственные критерии, но в нынешних условиях высокой конкуренции в сфере солнечной энергетики все текущие достижения работают на обеспечение непрерывного успеха и крайне важны для тех сторон, которые твердо намерены ускорить свое развитие за счет взаимовыгодного финансового положения. Благодаря слаженной работе всех сторон в одном направлении вытекающая из нее координированность действий приносит «решительный» успех в том смысле, что вышеупомянутое «следите за новостями» несомненно получит еще более выдающееся информационное наполнение.

О компании Risen

Risen Energy — один из ведущих в мире производителей высокоэффективных солнечных фотоэлектрических элементов класса Tier1 и поставщик комплексных технических решений для производства электроэнергии, имеющий кредитный рейтинг AAA. Деятельность этой компании, основанной в 1986 году и ставшей публичным акционерным обществом в 2010 году, ориентирована на обеспечение выгоды для ее клиентов по всему миру. Внедрение технико-коммерческих новшеств, подкрепленных непревзойденным качеством и поддержкой, обеспечивает компании Risen возможность разработки комплексных технических решений в сфере солнечной энергетики на основе фотогальванических элементов, которые входят в число наиболее эффективных и экономичных в данной отрасли. С учетом нашего присутствия на местных рынках и высокой инвестиционной привлекательности мы имеем твердое намерение и возможности развивать стратегическое взаимовыгодное сотрудничество с нашими партнерами, поскольку наша совместная работа позволяет извлекать выгоды из повышения стоимости энергии, получаемой из экологически чистых источников.

О компании UPC-AC Energy Solar

UPC-AC Energy Solar — совместное предприятие с равными (50:50) долями компаний AC Energy (посредством AC Renewables International Pte. Ltd.) и UPC Renewables (посредством UPC Solar Asia Pacific Limited), созданное в целях разработки, строительства и эксплуатации объектов солнечной энергетики в Азиатско-тихоокеанском регионе.

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SOURCE Risen Energy Co., Ltd