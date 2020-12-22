Risen получает проектное финансирование от DEG

НИНБО, Китай, 22 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания Risen успешно завершила оформление всех необходимых документов для получения первого транша, а также финансовых аспектов проекта по строительству солнечного энергоцентра мощностью 73 МВт(ф) в Камбодже, подписав соглашение о долгосрочном кредитном финансировании на сумму 45 млн. долл. США с компаниями DEG и ICCF (The Interact Climate Change Facility — компанией, зарегистрированной в качестве открытого акционерного общества и принадлежащей Французскому агентству по развитию (AFD), Европейскому инвестиционному банку и одиннадцати европейским финансовым институтам развития). Risen Energy — единственная китайская компания в данной отрасли, получившая проектное финансирование как от компании DEG, так и со стороны ЕБРР, что свидетельствует о ее значительном финансовом потенциале международного масштаба. Эти средства будут использоваться для строительства независимого солнечного энергоцентра в Камбодже.

Компания Risen Energy, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере солнечной энергетики, неоднократно получала финансирование для реализации международных проектов. Risen Energy имеет соглашения с ЕБРР на финансирование строительства солнечного энергоцентра мощностью 50 МВт и еще одного объекта солнечной энергетики мощностью 40 МВт в Казахстане. Тем самым компания Risen создала первые самостоятельно инвестируемые, строящиеся и эксплуатируемые независимые электростанции. Это демонстрирует способность компании Risen Energy строить крупномасштабные объекты солнечной энергетики и совершенствует ее модель «самостоятельного инвестирования, строительства и эксплуатации».

Компания Risen Energy занимается научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью и производством солнечных элементов и модулей, а также строительством и эксплуатацией солнечных электростанций. Компания накопила богатый технический опыт и достигла соответствия требованиям международных стандартов. В настоящее время, помимо уже имеющихся солнечных электростанций в Европе, Америке и Австралии, компания Risen Energy также инвестировала средства в строительство таких объектов в странах Латинской Америки, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии.

Успех в обеспечении финансирования камбоджийского проекта представляет собой новый этап расширения деятельности компании Risen на рынке Камбоджи, а также важный этап ее продвижения на зарубежных рынках.

«Компания DEG очень гордится своей активной ролью в содействии Камбодже на ее пути к повышению доли возобновляемой энергетики. Благодаря успешному сотрудничеству с Risen Group данный объект станет одной из первых крупных солнечных электростанций коммунального масштаба в этой стране. В результате этой успешной сделки компания DEG рассчитывает на увеличение числа проектов в секторе возобновляемой энергетики в данном регионе в целях ускорения роста экологически безопасных энергетических мощностей и борьбы с углеродными выбросами», — заявил вице-президент компании DEG по инфраструктуре и энергетике в Азии/Европе Феликс Буссе (Felix Busse).

В отношении успешного сотрудничества с компанией DEG руководитель отдела финансирования и инвестирования зарубежных проектов компании Risen Energy Цзилин Чжан (Jieling Zhang) заявила следующее: «Это огромное достижение как для Risen, так и для DEG. Мы признательны за сотрудничество компании DEG, являющейся финансовым институтом развития мирового масштаба с богатым опытом и хорошей репутацией в сфере координации трансграничных проектов. Этот опыт значительно расширяет наши возможности в плане проектирования, финансирования и строительства зарубежных объектов, обеспечивая существенную поддержку в расширении зарубежных рынков. Мы надеемся на продолжение сотрудничества с компанией DEG и совместной борьбы с глобальным потеплением!»

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SOURCE Risen Energy Co., Ltd