Risen выгодно использует будущую тенденцию рынка, получая заказ глобального масштаба объемом 1,5 ГВт

НИНБО, Китай, 14 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd, являющаяся одним из ведущих производителей высокоэффективных фотоэлектрических элементов класса Tier 1 для солнечной энергетики, сегодня объявила о подписании контракта на поставку своих двусторонних фотоэлектрических модулей Mono PERC Solar общей мощностью 1,5 ГВт совместно с хорошо известным независимым мировым производителем электроэнергии.

Процесс внедрения двусторонних модулей быстро набирает обороты в связи с растущей потребностью в генерировании большего количества энергии за меньшие деньги, и свойства двусторонних элементов полностью вписываются в эту парадигму. Несмотря на то что первоначально их внедрение после выхода на рынок шло относительно медленными темпами, искушенные игроки в сфере солнечной энергетики уже ясно осознают преимущества, привносимые двусторонним форматом в арсенал средств, привлекаемых каждой независимой электростанцией для получения максимально возможных доходов и прибылей.

Компания Risen, укрепившая в последние годы доверие к себе за счет более традиционных форматов фотоэлектрических модулей для солнечных электростанций, постепенно завоевала не менее прочные позиции в двустороннем сегменте, что в итоге увенчалось размещением превосходного заказа объемом 1,5 ГВт. Этот контракт, предполагающий распространение новой технологии на европейский, африканский и южноамериканский континенты, уже осуществляется полным ходом: на данный момент организовано производство около 900 МВт, которое будет завершено в первой половине 2021 года.

Г-н Быпина Вирраджу Чодари (Bypina Veerraju Chaudary), директор по сбыту и маркетингу компании Risen, заявил следующее: «На сегодняшний день это один из крупнейших заказов, имеющий особое значение для реализации программы развития производства двусторонних модулей. Опуская весь глянец и рекламу, по эффективности накопления энергии на лицевой стороне это изделие превосходит своих предшественников, потери мощности от рекомбинации газов со временем уменьшаются, модуль имеет лучшую целостность, что обеспечивает возможность предоставления 30-летней гарантии эффективности генерации мощности, совместимость каркасов модулей обеспечивает отсутствие дополнительных проблем с балансом системы, ну а решающим фактором является превосходное дополнение в виде энергии, накапливаемой с тыльной стороны. И, наконец, «вишенкой на торте» может служить тот простой факт, что по своей стоимости двусторонние модули Risen лишь немного превосходят представителей «старой гвардии», что обуславливает очевидный выбор в их пользу при принятии решения о том, что и почему следует использовать».

Вышеупомянутый заказ объемом 1,5 ГВт от всемирно известного транснационального застройщика энергетических объектов является свидетельством достоверности этих заявленных характеристик, а также готовности выдержать критическую проверку со стороны любого покупателя, которая может проводиться с целью подтверждения правильности решения об обеспечении максимально возможного финансового результата как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подчеркивает широко распространенное убеждение в том, что в 2021 году около 70% всех новых электростанций, строящихся в рамках независимых энергетических проектов, перейдут на использование двусторонних модулей — и легко понять, почему.

Существенное повышение технологических и коммерческих достоинств с одновременной минимизацией негативных эффектов представляет собой значительный прорыв, но двусторонние модули Risen обеспечивают именно это, находясь при этом здесь, на рынке, и сейчас.

О компании Risen

Risen Energy — один из ведущих в мире производителей высокоэффективных солнечных фотоэлектрических элементов класса Tier1 и поставщик комплексных технических решений для производства электроэнергии, имеющий кредитный рейтинг AAA. Деятельность этой компании, основанной в 1986 году и ставшей публичным акционерным обществом в 2010 году, ориентирована на обеспечение выгоды для ее клиентов по всему миру. Внедрение технико-коммерческих новшеств, подкрепленных непревзойденным качеством и поддержкой, обеспечивает компании Risen возможность разработки комплексных технических решений в сфере солнечной энергетики на основе фотогальванических элементов, которые входят в число наиболее эффективных и экономичных в данной отрасли. С учетом нашего присутствия на местных рынках и высокой инвестиционной привлекательности мы имеем твердое намерение и возможности развивать стратегическое взаимовыгодное сотрудничество с нашими партнерами, поскольку наша совместная работа позволяет извлекать выгоды из повышения стоимости энергии, получаемой из экологически чистых источников.

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