ROBERT F. KENNEDY JR. 攜重要的拉丁裔領袖在 LATINO WALL STREET AWARDS 2024 上支援西班牙裔社區

律師、社運人士和現任美國總統候選人 Robert F. Kennedy Jr. 將於 6 月 8 日出席 Miami Dade College，與其創始人 Gabriela Berrospi 一起參加年度 Latino Wall Street （拉丁裔華爾街）會議。

Robert F. Kennedy Jr.、Maria Celeste、Fernando Allende、Julian Gil、Stephanie Himonidis「Chiquibaby」、Dr. Nancy Alvarez、Tony Succar、Chef James、Juan Chipoco 等人將齊聚本次特別活動，以支援 Miami Dade College 的金融教育。

邁阿密2024年6月10日 /美通社/ -- (@newconceptpr) - Robert F. Kennedy Jr. 及其他重要的社區領袖加入拉丁裔第 1 的教育平台，以促進股市投資的教育和普及金融教育；「Latino Wall Street」(@latinowallst) 由屢獲殊榮的金融家兼福布斯財務委員會成員 Gabriela Berrospi @gabywallstreet 執掌。這次紀念活動旨在慶祝在支援拉丁裔社區方面又一年取得的成績，透過如期舉辦「Latino WallStreet conference and Awards」（拉丁裔華爾街會議及獎項，LWSA）向 2024 年影響其社區的拉丁裔領袖進行嘉獎。

除了前總統 John F. Kennedy 的侄兒及 Robert K. Kennedy 之子 Robert F. Kennedy Jr 引人矚目參與其中之外，還有記者 Maria Celeste Arrarás、Gaby Espino、Fernando Allende、Julian Gil、Stephanie Himonidis 「Chiquibaby」、Sherlyn、Nancy Alvarez 博士、Lourdes Stephen、Tony、Mimy Succar、主廚 James、Maria Paz Blanco、Juan Chipoco、Luz María Doria、Yuri Cordero、Gisela Rojas、Carlos Ramirez、Yermys Pena 等名人將出席於 6 月 8 日舉行的會議，該會議由 Miami Dade College 基金會和 Miami Dade College 金融、技術和商業創新中心（稱為 BIT）鼎力協作和提供支援。

Kennedy 家族中的成員 Robert F. Kennedy Jr 是一名律師、反疫苗社運人士，目前正作為獨立候選人競選美國總統。他在哥倫比亞生活了多年，西班牙語非常流利。從這個意義上看，他並不想錯過這個與拉丁裔社區建立聯繫的重要機會，因為 Latino Wall Street 已成為美國最具聲望且引人注目的平台之一，彙聚了美國最具影響力的西班牙裔領袖和公眾，旨在教育賦能和開展金融行動。

這場人們期待已久的活動一如既往地在商業界引起廣泛關注，商界重要人士將會出席，包括 Mario Kreutzberber「Don Francisco」、億萬富豪 Elena Cardone、歌手 Nacho、藝人 Gabriel Soto、Irina Baeva，國際知名人士如 Giselle Blondet、Margarita Pasos，拳擊世界冠軍 Luis Baboon Palomino 等。本年的活動將於邁阿密市的教育中心舉行，即傳統意義上的 Miami Dade College - Wolfson 校區，地址：300 NE 2nd Ave, Miami, FL，時間訂於 2024 年 6 月 8 日週六上午 10:00 至晚上 8:00。當天活動將包括盛大的紅毯秀、會議和頒獎典禮，屆時將會有政府官員、文化領袖、社會名流以及拉丁社區最具影響力的人士出席。

「我非常興奮能在邁阿密慶祝 Latino Wall Street 成立 5 週年，這是拉丁裔社區的教育、繁榮和充滿機會的中心。我們繼續秉承『教育是財務成功的基石』的理念，不斷進取並推廣教育。因此，今年我們支援 Miami Dade College 及其基金會，讓每個人認識到實現『美國夢』的關鍵在於教育是非常重要的。今年，我們表彰了 Latino Wall Street 透過金融教育在社區形成的影響力。我們將繼續認可拉丁裔社區的領袖們，他們以身作則，鼓舞了我們，並表明一切皆有可能。今年，我亦將有機會在會議上發表演講，分享經濟學，通脹和投資的知識，秉承我對金融教育的承諾。此外，該會議還提供了新的學習和增值維度，例如稅務、房地產和拉丁裔市政廳等議題，以備幫助人們適應經濟和製度的轉變。」某傑出企業家表示。該企業家於 2024 年因其對社區的巨大貢獻而受到邁阿密市和市長 Francis Suarez 的表彰。

「LWS 獎」是對傑出工作的肯定，也是對拉丁裔社區楷模的認可；其旨在嘉獎那些激勵他人改善生活的卓越領導才能，也象徵著美國夢的實現，即透過努力工作、堅持不懈和下定決心取得偉大成就。

值得一提的是，Gabriela 和 Latino Wallstreet 的專家團隊將繼續秉持使命，為成千上萬的拉丁裔人士提供教育和賦能。

有關更多資訊，請瀏覽：https://latinowallstreetawards.com/2024

Latino Wall Street Awards 日期：2024 年 6 月 8 日（週六）

紅毯秀：下午 12 時至 2 時

會議：上午 10 時至晚上 8 時

地點：MIAMI DADE COLLEGE

300 NE 2nd Ave, Miami, FL

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