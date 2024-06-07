ROBERT F. KENNEDY JR. 在2024年拉丁裔华尔街奖颁奖典礼上，重要的拉丁裔领袖一起为西班牙裔社区赋能

律师、活动家和现任美国总统候选人小罗伯特• F •肯尼迪（ Robert F. Kennedy Jr. ）将于6月8日出席迈阿密戴德学院（ Miami Dade College ） ，与其创始人加布里埃拉•贝罗斯皮（ Gabriela Berrospi ）一起参加年度拉丁裔华尔街会议。

Robert F. Kennedy Jr. ， Maria Celeste ， Fernando Allende ， Julian Gil ， Stephanie Himonidis “Chiquibaby” ， Nancy Alvarez博士， Tony Succar ，厨师James ， Juan Chipoco等人将参加这次特别活动，以支持迈阿密戴德学院的金融教育。

迈阿密2024年6月7日 /美通社/ -- (@ newconceptpr) --小罗伯特• F •肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr.)和其他重要的社区领袖加入首屈一指的拉美裔教育平台，学习如何投资股市和增加金融教育； “拉美裔华尔街” ( @ latinowallst )由屡获殊荣的金融家、福布斯金融委员会成员加布里埃拉•贝罗斯皮(Gabriela Berrospi) @ gabywallstreet执导。 本次纪念活动旨在庆祝拉丁裔社区成功赋权的又一年，为2024年影响其社区的拉丁裔领导人举办了通常的“拉丁裔华尔街会议和奖项” （ LWSA ）。

除了前总统约翰•肯尼迪（ John F. Kennedy ）的侄子、罗伯特•肯尼迪（ Robert K. Kennedy ）的儿子小罗伯特•肯尼迪（ Robert F. Kennedy Jr. ）的显着参与之外，着名领先的人物，如记者玛丽亚•塞莱斯特•阿拉拉斯（ Maria Celeste Arrarás ）、加比•埃斯皮诺（ Gaby Espino ）、费尔南多•阿连德（ Fernando Allende ）、朱利安•吉尔（ Julian Gil ）、斯蒂芬妮•希莫尼迪斯（ Stephanie Himonidis ） “奇奎贝贝比” （ Chiquibaby ）、雪琳（ Sherlyn ）、南希•阿尔瓦雷斯（ Nancy Alvarez ）博士、卢德斯•斯蒂芬（ Lourdes Stephen ）、托尼和米米米•苏卡（ Tony and Mimy Succar ）、厨师詹姆斯（ James ）、玛丽亚•帕斯•布兰科（ Maria Paz Blanco ）、胡安•奇波科（ Juan Chipoco ）、卢斯•玛丽亚•多利亚（ Luz María Doria ）、尤里•科德罗（ Yuri Cordero ）、吉塞拉•罗哈斯

小罗伯特• F •肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr ）是肯尼迪家族的最后一位成员，是一名律师、反疫苗活动家，作为独立候选人竞选美国总统。 他在哥伦比亚生活了很多年，用他出色的西班牙语表现出来。 从这个意义上说，他不想错过这个与拉丁裔社区建立联系的重要机会，因为拉丁裔华尔街已成为最负盛名和最引人注目的平台之一，汇集了美国最相关的西班牙裔领导人和公众，面向教育赋权和金融行动。

期待已久的活动引领了商业界的潮流，包括Mario Kreutzberber “Don Francisco” ，亿万富翁Elena Cardone ，歌手Nacho ，演员Gabriel Soto ， Irina Baeva ，国际知名人士，如Giselle Blondet ， Margarita Pasos ，拳击世界冠军Luis Baboon Palomino ，在过去的版本中，将于今年在迈阿密市的教育中心，传统的迈阿密戴德学院- Wolfson校区，位于佛罗里达州迈阿密300 NE 2nd Ave ，于2024年6月8日星期六上午10:00至晚上8:00举行，其中包括令人印象深刻的红地毯，会议和颁奖典礼，其中包括政府当局，我们的文化领导人，名人和拉丁社区中最有影响力的人物。

“我很高兴能在迈阿密庆祝拉丁裔华尔街成立5周年，迈阿密是拉丁裔社区的教育、繁荣和充满机会的中心。 我们继续攀登和推广教育作为经济成功的基础，这就是为什么今年我们支持迈阿密戴德学院及其基金会的原因，因为每个人都必须了解美国梦是通过教育来实现的。 今年，我们通过金融教育庆祝拉丁裔华尔街在社区中的影响，我们将继续表彰拉丁裔社区的领导者，他们的榜样激励了我们，并表明一切皆有可能。 此外，今年我将有机会在会议上介绍和分享经济、通货膨胀和投资，因为这是我对金融教育的承诺。 此外，会议具有新的学习和价值角度，例如税收，房地产和拉丁裔市政厅的主题，以做好准备并适应经济和制度的变化， “这位着名的企业家评论道，他于2024年获得迈阿密市和市长弗朗西斯苏亚雷斯的认可，以表彰他们对社区的巨大贡献。

“LWS奖”是对杰出工作的证明，是对拉丁裔社区榜样的认可；表彰杰出的领导能力，激励他人改善生活，代表着美国梦的实现，勤奋、毅力和决心带来了巨大的成就。

值得注意的是， Gabriela和拉丁裔华尔街专家团队将继续致力于教育和赋权成千上万的拉丁裔。

欲了解更多信息，请访问： https://latinowallstreetawards.com/2024

拉丁裔华尔街颁奖

日期： 2024年6月8日，星期六

红地毯：中午12点至下午2点会议

地点：迈阿密戴德学院

300 NE 2nd Ave, Miami, FL

Press Invited

RSVP: [email protected] / [email protected]

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