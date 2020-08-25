Робот-дезинфектор OTSAW UV-C LED успешно прошел испытания с использованием ЖИВОГО образца коронавируса

Согласно результатам тестирования, выполненного агентством A*STAR 21 августа, система OTSAW O-RX способна в течение 5 минут работы на расстоянии 2,5 м обеспечивать дезинфекцию на уровне 99,9%, по всем параметрам превосходя любых конкурентов, не прошедших лабораторные испытания.

Весь процесс создания OTSAW O-RX - от концептуальной разработки до проектирования и производства, - выполнялся командой сингапурских специалистов. Одного заряда батареи достаточно для пяти часов непрерывной работы устройства, а светодиодные лампы делают его экологически безопасным. Система способна дезинфицировать площадь в 4000 кв.футов (371,6 кв.м) в час.

Команда OTSAW уверена в своей способности стать лидером отрасли технологий обеззараживания. Параметры нормативно-правового соответствия робототехники нередко основываются на прогностических заключениях. Поэтому при приобретении роботов-дезинфекторов абсолютно необходимо получить подлинные результаты лабораторных испытаний. Итоги новейших исследований вселяют уверенность в способности подобных систем оказать реальную помощь миру в этот трудный момент.

Команда OTSAW приняла весьма практичное, хотя и непростое решение получить живые образцы вируса, используемые для создания вакцины. В процессе разработки специалисты OTSAW отталкивались от тезиса о том, что научно обоснованное тестирование - единственный способ гарантировать эффективность робота-дезинфектора O-RAX в борьбе с коронавирусом.

Как отметил основатель и генеральный директор OTSAW Лин Тин Мин (Ling Ting Ming): "Мир пережил период радикальных перемен, и в социальном и экономическом плане готов к предстоящим изменениям. OTSAW и O-RX являются частью этого нового мира, центром которого является единство человечества в борьбе с вирусом".

OTSAW - международный лидер в создании инновационных технологий робототехники и искусственного интеллекта нового поколения для нужд здравоохранения, безопасности и мобильности. Разработки компании оптимизируют деловые процессы и повышают комфорт повседневной жизни. Больше информации см. на http://www.otsaw.com .

Контактная информация для представителей СМИ: Сесилия Яп (Cecilia Yap) [email protected] , +65 9380 4067.

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