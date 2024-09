Rozwój technologii szansą dla miast i wsi w Europie - cykl programów Discovery „Being Digi-Sapiens"

DÜSSELDORF, Niemcy, 4 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Nowoczesne technologie cyfrowe przywracają dawny blask historycznym targowiskom, rodzinnym firmom, fabrykom i magazynom - trend ten wyraźnie przedstawiono w drugim odcinku „Being Digi-Sapiens , " serialu dokumentalnego realizowanego przez Warner Brothers Discovery we współpracy z Huawei.

Druga część, „Connecting with Others", przedstawia historię szwedzkiej konstruktorki, specjalistki od robotyki i YouTuberki - Simone Giertz, która podróżuje po Europie i obserwuje, jak technologia przeobraża codzienne życie.

Simone using phones as side mirrors

Malaga, Hiszpania: wszechobecna łączność Wi-Fi fundamentem inteligentnego miasta

Władze miasta Malaga nawiązały z koncernem Huawei współpracę, której celem jest stworzenie inteligentnego miasta poprzez udostępnienie bezpłatnej publicznej sieci Wi-Fi na jednym z najstarszych rynków w Maladze. Na Mercado de Atarazanas, targu świeżych produktów datowanym na XIV wiek dzięki stabilnym połączeniom Wi-Fi sprzedawcy mogą obsługiwać zamówienia przez Internet i korzystać z platform cyfrowych umożliwiających wystawianie faktur i dokonywanie płatności.

Swobodny dostęp do Wi-Fi to nowa, atrakcyjna usługa dla klientów odwiedzających rynek, zwłaszcza zagranicznych turystów, którzy zmuszeni byliby do uiszczania wysokich opłat roamingowych.

Sieć Wi-Fi oferuje sprzedawcom nie tylko zwyczajną wygodę, ale także nowe możliwości. Łączność internetowa pozwala im na prowadzenie działalności poza normalnymi godzinami pracy i wykraczanie poza ich najbliższy obszar geograficzny, a nawet sprzedaż produktów w innych miastach. Utworzenie sieci hotspotów Wi-Fi w Maladze będzie stanowić zachętę dla przedsiębiorców do rozpoczynania nowych projektów, przyczyniających się do ożywienia gospodarki miasta.

Uwzględniając Atarazanas, technologia Huawei jest wykorzystywana na 15 rynkach w Maladze, stanowiąc jeden z pierwszych etapów w cyfrowej transformacji miasta. Alicia Izquierdo, radna ds. innowacji w ratuszu w Maladze, podkreśla: „Naszym kolejnym krokiem będzie uruchomienie platformy handlowej umożliwiającej prowadzenie sprzedaży internetowej dla wszystkich firm działających na rynku. Malaga zmienia się w inteligentne miasto".

Landau, Niemcy: tradycyjna winiarnia zmienia się dzięki technologii 5G

Podczas wizyty w Niemczech Simone odwiedza rodzinną winiarnię Lergenmüller. Julia i Victoria, trzecie pokolenie właścicieli, opowiadają, jak technologia usprawniła proces produkcji wina, pozwalając śledzić, jakie prace zostały już wykonane, a które jeszcze nie, i to na każdej z setek działek, na których uprawiana jest winorośl.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła obszary wiejskie mianem „serca naszej gospodarki", co potwierdza przykład winnicy Lergenmüller. Technologia 5G umożliwia rolnikom w winnicy monitorowanie wszystkich elementów, od wilgotności gleby po uszkodzenia spowodowane przez szkodniki. Informacje są przesyłane do „chmury winnicy", gdzie poddawane są analizie przez sztuczną inteligencję.

Z uwagi na fakt, że niektóre kraje europejskie zmagają się z gwałtownym wyludnieniem, starają się one zachęcić cyfrowych nomadów do przenoszenia się z dużych miast na wieś. To, czy im się to uda, zależy częściowo od czynników takich jak infrastruktura cyfryzacyjna. Stworzenie możliwości pracy w strukturach organizacji technologicznej zamiast w tradycyjnym gospodarstwie rolnym jest sposobem na przyciągnięcie ich z powrotem.

Waalwijk, Niderlandy: roboty zasilane przez 5G o niskich opóźnieniach

Przebywając w Centrum Logistycznym KLG w Wallwijk w Niderlandach, Simone ma możliwość obserwowania robotów wykorzystujących technologię 5G w jednym z głównych centrów dostaw i logistyki Huawei w Europie. Autonomiczne maszyny realizują powtarzalne i potencjalnie ryzykowne zadania, takie jak układanie palet wysyłkowych na wysokich półkach.

I chociaż powszechnie mówi się o potencjalnym zagrożeniu, jakie roboty mogą stanowić dla zatrudnienia ludzi, pracownicy magazynu przyznali Simone, że są zadowoleni z faktu, że maszyny wykonują za nich tego typu obowiązki.

Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują, że roboty mają większe szanse na przejęcie pojedynczych zadań niż całych stanowisk pracy - tym samym potencjalnie poprawiając zdrowie i bezpieczeństwo pracowników poprzez wykonywanie rutynowych lub niebezpiecznych prac, których ludzie woleliby unikać.

Cały materiał wideo dostępny jest na stronie:

Being Digi Sapiens, Odcinek 2 - Connecting with Others | Discovery x Huawei (youtube.com)