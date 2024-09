La technologie crée des opportunités pour l'Europe urbaine et rurale, comme le montre la série Being Digi-Sapiens de la chaîne Discovery

DÜSSELDORF, Allemagne, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Les technologies numériques rajeunissent les marchés historiques, les entreprises familiales, les usines et les entrepôts, une tendance illustrée de manière frappante par le deuxième épisode de « Being Digi-Sapiens », une docusérie de Warner Brothers Discovery avec le soutien de Huawei.

Le deuxième épisode, « Connecting with Others », suit l'inventrice, roboticienne et youtubeuse suédoise Simone Giertz qui voyage à travers l'Europe pour découvrir comment la technologie transforme la vie quotidienne.

Simone using phones as side mirrors

Málaga, Espagne : Le Wi-Fi omniprésent, fondement d'une ville intelligente

La mairie de Málaga s'est associée à Huawei pour jeter les bases d'une ville intelligente en fournissant un Wi-Fi public gratuit dans l'un des plus anciens marchés publics de Málaga. Au Mercado de Atarazanas, un marché de produits frais datant du 14e siècle, des connexions Wi-Fi stables permettent désormais aux commerçants de prendre des commandes en ligne et d'utiliser des plateformes numériques pour la facturation et le paiement.

Le Wi-Fi gratuit constitue un nouveau service précieux pour les clients qui visitent le marché, en particulier les touristes étrangers qui, autrement, devraient payer des frais d'itinérance onéreux.

Au-delà de la simple commodité, le Wi-Fi ouvre de nouvelles perspectives aux vendeurs. La connectivité en ligne leur permet d'opérer en dehors des heures de travail normales et d'opérer au-delà de leur zone géographique immédiate, même de vendre des produits dans d'autres villes. Le développement du réseau de points d'accès Wi-Fi de Málaga permettra à d'encourager les entrepreneurs à lancer de nouvelles activités qui stimuleront l'économie de la ville.

En incluant Atarazanas, la technologie Huawei soutient 15 marchés à Málaga, ce qui constitue l'une des premières étapes de la transformation numérique de la ville. Alicia Izquierdo, conseillère pour l'innovation à la mairie de Malaga, déclare : « La prochaine chose que nous ferons sera de lancer une plateforme de marché où il sera possible de faire du commerce en ligne pour toutes les activités du marché. La ville de Málaga est en train de devenir une ville intelligente ».

Landau, Allemagne : Transformer une cave traditionnelle grâce à la 5G

En Allemagne, Simone visite le domaine viticole de la famille Lergenmüller. Julia et Victoria, la troisième génération de propriétaires, expliquent que la technologie a simplifié le processus de vinification en permettant de suivre le travail effectué et les tâches restantes dans chacune des centaines de parcelles de vigne du domaine.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié les villages ruraux de « cœur battant de notre économie », et le domaine viticole Lergenmüller illustre son propos. La 5G permet aux vignerons de tout surveiller, de l'humidité du sol aux dégâts causés par les ravageurs. Les informations sont téléchargées dans le « Vineyard Cloud », où elles sont analysées par l'intelligence artificielle.

Certains pays européens connaissent un dépeuplement rapide et tentent d'inciter les nomades numériques à quitter les grandes villes pour la campagne. Leur réussite dépend en partie de facteurs tels que l'infrastructure numérique. Offrir la possibilité de travailler au sein d'une organisation technologique plutôt que dans une exploitation agricole traditionnelle est un moyen de les inciter à revenir.

Waalwijk, Pays-Bas : des robots optimisés par la 5G à faible latence

Au centre logistique KLG de Wallwijk, aux Pays-Bas, Simone observe des robots alimentés par la 5G dans l'un des principaux centres d'approvisionnement et de logistique de Huawei en Europe. Les machines autonomes effectuent des tâches répétitives et potentiellement risquées, telles que l'empilage de palettes d'expédition sur des rayons en hauteur.

Bien que l'on ait beaucoup parlé de la menace que les robots pourraient faire peser sur l'emploi humain, les travailleurs des entrepôts ont déclaré à Simone qu'ils étaient heureux que des machines effectuent ces tâches à leur place.

Les recherches suggèrent que les robots sont plus susceptibles de prendre en charge des tâches ponctuelles que des emplois complets, ce qui pourrait améliorer la santé et la sécurité des travailleurs en effectuant des tâches routinières ou dangereuses que les humains préféreraient éviter.

Pour visionner l'intégralité de la vidéo, veuillez visiter :

Épisode 2 de la docusérie Being Digi Sapiens - Connecting with Others | Discovery x Huawei (youtube.com)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2496175/Simone_phones_side_mirrors.jpg