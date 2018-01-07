GAC Motor представит фирменный седан и концепт электрокара на предстоящем Североамериканском автосалоне-2018

Троекратное участие в Североамериканском автосалоне в статусе единственного китайского автопроизводителя позволило GAC Motor завоевать обширный интерес отрасли, стать ближе к региональным потребителям и лучше понять их потребности. На экспозиции GAC Motor на NAIAS-2018 будут представлены высококлассные модели, включая GA8, GS8 и GM8, в качестве официальных автомобилей сопровождения обеспечивавшие безопасный и надёжный сервис участникам форума Fortune Global Forum 2017. И, что самое важное, в ходе автосалона состоится дебют GA4 - абсолютно нового фирменного седана. Эта модель представляет собой базовый седан, созданный на базе собственной платформе седанов А-класса GAC Motor и позиционирующийся как качественный и привлекательный семейный автомобиль. Кроме того, компания планирует представить и новый концепт электро-паркетника Enverge, разработанный специально для североамериканского рынка. Новинка продемонстрирует передовые технологии и колоссальный потенциал производителя в сфере электрификации, сетевого взаимодействия и оснащения автомобилей интеллектуальными системами. Профессионалы автопрома, отраслевые СМИ и потребители с нетерпением ждут возможности увидеть новые модели GAC Motor.

С выпуском новых автомобилей ассортимент бренда становится всё более всеобъемлющим, прокладывая для GAC Motor путь к дальнейшему завоеванию мировых рынков и одновременно демонстрируя обширные возможности компании в области НИОКР, производства и контроля качества продукции. Концентрируя свои усилия на создании высококлассных моделей и повышении комфорта езды, GAC Motor намеревается совершить революцию в будущем мобильности с помощью продуктов превосходного качества, характеризующихся персонализированным дизайном.

«GAC Motor рада представить на NAIAS наши смелые новинки в категориях SUV, седанов и минивэнов, - отметил Юй Цзюнь (Yu Jun), президент GAC Motor. - По мере реализации нашей стратегии создания бренда с глобальным присутствием мы продолжим создавать модели, удовлетворяющие разнообразным потребностям клиентов по всему земному шару».

В 2017 году GAC Motor удалось достичь целевого показателя продаж автомобилей в Китае на уровне 500 000 единиц, что на 37,2% больше по сравнению с предшествующим годом, заложив тем самым фундамент для дальнейшего стабильного развития. Бренд GAC Motor пользуется высокой репутацией и вот уже пять лет подряд получает высочайшие оценки качества в рейтинге JD Power. Этот факт служит наглядным признанием усилий специалистов компании по радикальной трансформации концепции "Сделано в Китае". Презентация полной линейки автомобилей бренда на NAIAS-2018 станет демонстрацией преимуществ и потенциала GAC Motor как международного автопроизводителя.

«В ходе автосалона GAC Motor представит обновлённую версию своей стратегии на американском рынке, выступающей в качестве своеобразного концептуального плана действий компании по официальному выходу на региональный рынок в 2019 году, - добавил г-н Юй. - Американский рынок отличается строжайшими стандартами и нормативными требованиями, поэтому выход на него является настоящим испытанием возможностей нашей компании с точки зрения контроля качества, использования передовых технологий и НИОКР. Мы уверены, что завоевание рынка Северной Америки послужит стимулом для оптимизации нашей проектно-конструкторской деятельности и системы контроля качества, повышения влиятельности бренда и усовершенствования бизнес-руководства, одновременно позволит нам интегрировать глобальные ресурсы на развитых рынках и поспособствует интернационализации».

Следует отметить, что GAC Motor планирует провести ярмарки вакансий для представителей широкой общественности и студентов. Подробная информация представлена ниже:

Студенческая ярмарка вакансий

13:30 12 января 2018 г. (пятница)

Conference & Event Services-Pendleton, Мичиганский Университет, Энн-Арбор

Адрес: Michigan Union, 530 S State St, Ann Arbor, MI 48109

Заявки следует направлять по адресу: Campus@gacmotor.com

Общественная ярмарка вакансий

13:30 13 января 2018 г. (суббота)

отель Detroit Marriott в Renaissance Center

Адрес: 400 Renaissance Dr, Renaissance Center, Detroit, MI 48243

Заявки следует направлять по адресу: zhaopin@gacmotor.com

Для получения полной информации перейдите по ссылке: https://event.liepin.com/t/1514435513775/

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году в качестве дочернего предприятия GAC Group, занимающего 238-место в рейтинге Fortune Global 500, компания Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2017 году GAC Motor продемонстрировала рост продаж на уровне 37,2% по сравнению с предшествующим годом. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции 2017 China Initial Quality Studysm (IQS) компания пятый год подряд занимает высочайшее место среди китайских брендов. В 2017 году компания произвела и продала 500 000 автомобилей, а к 2020 году планирует достичь показателя в 1 000 000 авто.

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Сьюки Вонг (Sukie Wong)

+86-186-8058-2829

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/625358/GAC_Motor_first_compact_new_energy_concept_SUV.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/625356/GAC_Motor___Yu_Jun.jpg

SOURCE GAC Motor