NovuMind представляет свой первый ИИ-чип NovuTensor на выставке CES

«Созданный для искусственных нейронных сетей на базе свёрточных фильтров чрезвычайно малого размера (3x3) NovuTensor демонстрирует производительность на уровне 15 терафлопс при потребляемой мощности менее 5 ватт, - отметил Майк Ли (Mike Li), вице-президент по вопросам разработки микросхем NovuMind. – При столь высоких показателях производительности наш чип способен обеспечить поистине повсеместное присутствие технологий искусственного интеллекта в самом ближайшем будущем».

Всех посетителей стенда NovuMind на выставке CES чрезвычайно впечатляет демонстрация способностей NovuTensor. Посредством ИИ-обработки данных NovuMind преобразует изображение из любого источника в сверхвысококачественную картинку формата 8K. Технология NovuMind Super-Resolution позволяет с точностью передавать мельчайшие детали, нейтрализовать шумовые помехи в изображении и делать его чётче посредством глубоких нейронных сетей. На сегодняшний день NovuMind уже ведёт переговоры о сотрудничестве со многими известными международными производителями.

Ещё одним примером достижений компании является представленный в середине 2017 года Западно-китайской больницей при Сычуаньском университете первый желудочно-кишечный эндоскоп с применением технологий искусственного интеллекта. По данным, обнародованным этим медицинским учреждением, степень точности детекции прибора достигает 92 - 96%, что выше показателя живого врача.

Г-н Жэнь Ву (Ren Wu), основатель и главный исполнительный директор NovuMind, а ранее - авторитетный учёный в Baidu, в августе 2016 года основал свою компанию как инструмент для реализации стремления к повсеместному внедрению энергоэффективных технологий ИИ. Сегодня команда NovuMind в составе более чем 50 ведущих учёных и инженеров представляет свой новый чип на CES 2018.

Компания создала не только высокопроизводительный и энергоэкономичный ИИ-чип, но и NovuStar - суперкомпьютер, разработанный специально для нужд искусственного интеллекта, - а также NovuForce - распределённую платформу ИИ-обучения, обеспечивающую почти линейную гибкость, передовые показатели производительности и сверхсовременную точность. «Наши разработки можно сравнить с мозгом, ощущающим, обрабатывающим информацию, реагирующим и адаптирующимся к внешней среде и взаимодействующим с остальным миром - посредством уникального интеллекта», - отмечает д-р Ву.

На крупнейшей в мире выставке потребительской электроники NovuMind выделяется среди множества высокотехнологичных компаний своим ИИ-чипом, получившим восторженные отзывы в отраслевых СМИ, называющих его инновацией ASIC нового поколения.

После завершения в декабре 2016 года финансирования серии А, позволившего собрать 15,2 млн. долл. США, компания инициирует новый раунд финансирования. По официальной информации, выпуск FinFET ASIC от NovuMind запланирован на середину 2018 года.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/628244/NovuMind_AI_Chip_great_power_efficient_performance.jpg

SOURCE NOVUMIND, INC.