Hermès на выставке Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) 2018

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(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628422/La_Montre_Hermes.jpg )

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(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628442/Hermes_Watches.jpg )

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Изделия марки Hermès представлены на фоне теплого, утонченного современного интерьера, разработанного фирмой архитектурного проектирования интерьера RDAI. Уникальное сочетание звука, цвета и освещения, представленное дизайном мебели, создает ощущение полной безмятежности. Посетителей встречает просторный атриум с решетчатыми кленовыми перегородками. Каждый образец часов представлен в стеклянном кубе. Множество изолированных уголков, составляющих неотъемлемую часть интерьера, позволяет без стеснения обсуждать представленные на выставке модели. Встроенная сцена, кулисы которой сделаны из тканей компании Hermès, предназначена для пресс-конференций и презентаций.

Расположенная в самом центре выставки инсталляция голландского художника Леви Ван Велюва (Levi Van Veluw) предоставляет посетителям выставки возможность поделиться своими впечатлениями. Сквозь прозрачные квадратные просмотровые окна, выполненные в стиле старинных технологий и показывающих очертания платков Hermès, художник представляет девять интерактивных анимаций. Посетители приводят в действие небольшие механизмы, которые с помощью системы поршней и приводов вдыхают жизнь в эффектную фигуру, расположенную в центре атриума. Строительная машина заставляет посетителей испытать неподвластные времени ощущения, это наполненное всем спектром эмоций представление на тему "Время, объект воздействия компании Hermès".

Потому что в компании Hermès время - это тоже объект воздействия. В отличие от технических демонстраций, цель которых измерять и контролировать время, Hermès имеет смелость исследовать иные измерения. "Мы хотим показать забавную сторону взаимоотношений со временем с помощью предмета, который выполняет свою истинную функцию", - говорит Пьер Алексис Думас (Pierre-Alexis Dumas), художественный директор компании Hermès. "Мы создаем часы, совершенствуя многочисленные навыки и воплощая безмятежную перспективу времени".

Часы Carré H, Arceau Casaque и Arceau Pocket Millefiori, представленные на выставке SIHH, несут в себе напряжение, присущее объекту-времени.

SOURCE Hermès