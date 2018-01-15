Hermès на выставке Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) 2018

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Hermès

05:05 ET

ЖЕНЕВА, January 15, 2018 /PRNewswire/ --

Дом Hermès представляет новую концепцию времени на выставке Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), которая пройдет в Женеве с 15 по 19 января 2018 г.

The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès)
The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès)
Interactive, entertaining and mesmerising. Examples of pusher-activated kinetic art, nine displays invite visitors to play with Hermes time. (PRNewsfoto/Hermès)
Interactive, entertaining and mesmerising. Examples of pusher-activated kinetic art, nine displays invite visitors to play with Hermes time. (PRNewsfoto/Hermès)
The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès)
The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès)
The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès)
The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès)
The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès)
The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès)
At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès)
At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès)
At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès)
At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès)
At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès)
At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès)
At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès)
At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès)
At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès)
At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès)
Carre H. A square-shaped watch by Marc Berthier. It expresses a new geometry and plays on references to measuring instruments. (PRNewsfoto/Hermès)
Carre H. A square-shaped watch by Marc Berthier. It expresses a new geometry and plays on references to measuring instruments. (PRNewsfoto/Hermès)
Arceau Casaque becomes an equestrian arena. The champleve and lacquer techniques echo the four colours of the horsehead pawns on a classic French children’s board game. (PRNewsfoto/Hermès)
Arceau Casaque becomes an equestrian arena. The champleve and lacquer techniques echo the four colours of the horsehead pawns on a classic French children’s board game. (PRNewsfoto/Hermès)
Arceau Pocket Millefiori. Its Saint-Louis crystal dial reproduces the alligator scale motif, in an about-turn game with the case-back covered in this precious leather. (PRNewsfoto/Hermès)
Arceau Pocket Millefiori. Its Saint-Louis crystal dial reproduces the alligator scale motif, in an about-turn game with the case-back covered in this precious leather. (PRNewsfoto/Hermès)
The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès) Interactive, entertaining and mesmerising. Examples of pusher-activated kinetic art, nine displays invite visitors to play with Hermes time. (PRNewsfoto/Hermès) The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès) The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès) The Hermes pavilion once again accentuates the Hermes approach to time. An open-minded, warm and transparent spirit. (PRNewsfoto/Hermès) At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès) At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès) At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès) At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès) At the heart of the Hermes pavilion sits an immersive installation created by the artist Levi Van Veluw highlighting the flagship watch of the show, the Carre H. (PRNewsfoto/Hermès) Carre H. A square-shaped watch by Marc Berthier. It expresses a new geometry and plays on references to measuring instruments. (PRNewsfoto/Hermès) Arceau Casaque becomes an equestrian arena. The champleve and lacquer techniques echo the four colours of the horsehead pawns on a classic French children’s board game. (PRNewsfoto/Hermès) Arceau Pocket Millefiori. Its Saint-Louis crystal dial reproduces the alligator scale motif, in an about-turn game with the case-back covered in this precious leather. (PRNewsfoto/Hermès)

     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628419/Hermes_pavilion.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628420/Hermes_Paris.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628421/Maison_Hermes_pavilion.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628422/La_Montre_Hermes.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628423/Hermes_time.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628424/Hermes_Installation.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628425/Montre_Hermes_Installation.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628426/Hermes_new_vision.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628427/Hermes_architecture.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628428/Hermes_shapes.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628442/Hermes_Watches.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628443/Hermes_Watches_4_Colours.jpg )
     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628444/Hermes_Black_Watch.jpg )

Изделия марки Hermès представлены на фоне теплого, утонченного современного интерьера, разработанного фирмой архитектурного проектирования интерьера RDAI. Уникальное сочетание звука, цвета и освещения, представленное дизайном мебели, создает ощущение полной безмятежности. Посетителей встречает просторный атриум с решетчатыми кленовыми перегородками. Каждый образец часов представлен в стеклянном кубе. Множество изолированных уголков, составляющих неотъемлемую часть интерьера, позволяет без стеснения обсуждать представленные на выставке модели. Встроенная сцена, кулисы которой сделаны из тканей компании Hermès, предназначена для пресс-конференций и презентаций.

Расположенная в самом центре выставки инсталляция голландского художника Леви Ван Велюва (Levi Van Veluw) предоставляет посетителям выставки возможность поделиться своими впечатлениями. Сквозь прозрачные квадратные просмотровые окна, выполненные в стиле старинных технологий и показывающих очертания платков Hermès, художник представляет девять интерактивных анимаций. Посетители приводят в действие небольшие механизмы, которые с помощью системы поршней и приводов вдыхают жизнь в эффектную фигуру, расположенную в центре атриума. Строительная машина заставляет посетителей испытать неподвластные времени ощущения, это наполненное всем спектром эмоций представление на тему "Время, объект воздействия компании Hermès".

Потому что в компании Hermès время - это тоже объект воздействия. В отличие от технических демонстраций, цель которых измерять и контролировать время, Hermès имеет смелость исследовать иные измерения. "Мы хотим показать забавную сторону взаимоотношений со временем с помощью предмета, который выполняет свою истинную функцию", - говорит Пьер Алексис Думас (Pierre-Alexis Dumas), художественный директор компании Hermès. "Мы создаем часы, совершенствуя многочисленные навыки и воплощая безмятежную перспективу времени".

Часы Carré H, Arceau Casaque и Arceau Pocket Millefiori, представленные на выставке SIHH, несут в себе напряжение, присущее объекту-времени.

SOURCE Hermès

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Hermès на выставке Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) 2018

News provided by

Hermès

05:05 ET