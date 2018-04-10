exocad представляет DentalCAD 2.2 Valletta - крупнейший релиз обновлений в истории компании

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exocad GmbH

13:58 ET

ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, 10 апреля 2018 г.  /PRNewswire/ -- Компания exocad GmbH недавно сообщила о выпуске новой версии exocad DentalCAD 2.2 Valletta. Этот релиз Valletta, включающий более 30 новых функций, а также оптимизированные варианты более чем 130 существующих опций, знаменует крупнейшее в истории компании расширение возможностей программной платформы.

(PRNewsfoto/exocad GmbH)
(PRNewsfoto/exocad GmbH)...

Кроме того, обновлённая версия демонстрирует изменённую схему наименования релизов exocad, согласно которой все крупные программные продукты компании будут отныне называться в честь важных с культурной точки зрения городов. Релиз этого года носит название Европейской культурной столицы-2018.

«Мы рады объявить о выпуске DentalCAD 2.2 Valletta и чрезвычайно воодушевлены новыми возможностями, которые он открывает перед специалистами в сфере стоматологии, - отметил главный исполнительный директор компании Тилльман Штейнбрехер (Tillmann Steinbrecher). - Новый продукт, как и всегда, представляет собой плод сотрудничества exocad и наших клиентов. Появлением этой новинки мы обязаны бесценным отзывам, оценкам и просьбам, которые мы получаем от пользователей. Эта информация помогает нам создавать инновации и неизменно оставаться законодателями отрасли цифровой стоматологии».

В число основных возможностей нового релиза входят, в частности:

  • Веб-просмотр dentalshare: ссылки на предпросмотр 3D-изображений посредством веб-браузера или любого мобильного устройства
  • Повышенная скорость взаимодействия благодаря оптимизированным показателям удобства и производительности
  • Множество новых «горячих» клавиш для часто используемых функций
  • Новые инструменты для контактных пунктов: Оптимизированная апроксимальная адаптация, простая коррекция с помощью «дисковой фрезы»
  • Упрощённое размещение в CAD (выбор производственной заготовки) для экспорта в CAM, получение многоуровневой заготовки с поддержкой TruSmile
  • Новая библиотека естественных и эстетически привлекательных моделей зубов с HD-качеством изображения
  • Артикулятор: Свободный выбор направляющей поверхности в движении артикулятора
  • Мастер создания моделей: Модели имплантатов с дёсенной маской и индивидуальными инструкциями по размещению в матрицах
  • Оптимизированная визуализация текстурированных/цветных сканограмм, получаемых посредством внутриоральных и лицевых сканеров
  • Возможность воспроизведения дополнительных интерактивных разрезов

Все пользователи, обновившие контактные данные, смогут воспользоваться новым релизом.

О компании exocad GmbH  
exocad GmbH - динамично развивающаяся и инновационная компания-разработчик программного обеспечения, стремящаяся расширять возможности цифровой стоматологии и предоставлять OEM-производителям гибкое, надёжное и простое в эксплуатации программное обеспечение CAD/CAM для стоматологических лабораторий и врачебных кабинетов. Ведущие ОЕМ-компании мира выбирают программные продукты exocad для интеграции в собственные решения CAD/CAM. exocad ежегодно продаёт тысячи лицензий DentalCAD. Для получения дополнительной информации и ознакомления со списком партнёров-дилеров exocad посетите веб-сайт exocad.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/664934/exocad_GmbH_Valetta.jpg  

SOURCE exocad GmbH

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exocad представляет DentalCAD 2.2 Valletta - крупнейший релиз обновлений в истории компании

News provided by

exocad GmbH

13:58 ET