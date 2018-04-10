Компания exocad представляет PartialCAD для проектирования каркасов частичных протезов

Благодаря своей уникальной воксель-базированной технологии, решение PartialCAD от exocad обеспечивает поистине беспрецедентную гибкость и свободу проектирования. Главный исполнительный директор компании Тильманн Штейнбрехер (Tillmann Steinbrecher) отметил: «Мы стремимся сделать так, чтобы любой элемент, воспроизводимый в воске, можно было спроектировать с помощью решений exocad. Посредством нового модуля мы надеемся удовлетворить потребности даже самых требовательных экспертов в сфере съёмных частичных протезов».

Г-н Штейбрехер также подчеркнул, что «традиционный процесс cоздания каркасов для частичных протезов от начала и до конца происходит в аналоговом режиме, требуя значительных ресурсных и временных затрат». По его словам, «модуль PartialCAD обеспечивает эффективное производство с использованием 3D-принтеров или фрезеровальных машин, экономя время и повышая продуктивность».

Каркасы для частичных протезов могут сочетаться с коронками и мостами или другими элементами, доступными на платформе DentalCAD от excodad - например, вторичными конструкциями или телескопическими коронками, аттачментами, расширенными имплантатами и т.д.

О компании exocad GmbH

exocad GmbH ( exocad.com ) - динамично развивающаяся и инновационная компания-разработчик программного обеспечения, стремящаяся расширять возможности цифровой стоматологии и предоставлять OEM-производителям гибкое, надёжное и простое в эксплуатации программное обеспечение CAD/CAM для стоматологических лабораторий и врачебных кабинетов. Ведущие ОЕМ-компании мира выбирают программные продукты exocad для интеграции в собственные решения CAD/CAM. exocad ежегодно продаёт тысячи лицензий DentalCAD. Для получения дополнительной информации и ознакомления со списком партнёров-дилеров exocad посетите веб-сайт exocad.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/665021/partial_framework_02.jpg

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