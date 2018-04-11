Renault совместно с «Хан Соло: Звездные войны. Истории» открывают новые пути

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/665267/Renault_KADJAR_interior_steering_panel.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/665268/Renault_KADJAR_exterior_in_Star_Wars_environment.jpg )



С апреля по июль 2018 года Renault приглашает всех желающих «пойти другим путём» посредством своей общеевропейской кампании - созданной при участии Lucasfilm, Disney и Publicis Conseil. Для французского автопроизводителя это поистине беспрецедентный проект сотрудничества: кампания будет проводиться в 25 странах Европы.

От альянса Renault и «Хан Соло: Звездные войны. Истории» вполне естественно ждать драйва и приключений. В предстоящей кинопремьере, посвященной самому популярному прохвосту галактики, мы узнаем о том, как решение пойти другой дорогой привело Хана Соло к встрече со своим будущим вторым пилотом Чубаккой. А компания Renault уже сегодня предлагает своим клиентам возможность исследовать «альтернативные пути» - с помощью Renault KADJAR - полноприводной модели, оснащенной системами аварийного торможения и предупреждения о слепых зонах.

Воплотите свою мечту в духе «Хан Соло: Звездные войны. Истории» вместе с Renault

Начиная с 9 апреля 2018 года, компания Renault предоставляет всем желающим возможность стать частью приключений Хана и Лэндо в картине «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (в избранных дилерских центрах*): посетители автоцентров бренда смогут посмотреть эксклюзивный отрывок из предстоящей премьеры за семь недель до ее релиза. А технологии виртуальной реальности (VR) буквально оживляют все происходящее на экране, делая предпросмотр ещё более увлекательным.

Готовы ли вы пойти по другому пути?

Кроме того, Renault заключила партнерское соглашение с Shazam, дабы предоставить шанс испробовать технологии Renault и погрузиться в мир «Хан Соло: Звездные войны. Истории» и пассажирам общественного транспорта - прямо на автобусных остановках. Принять участие в кампании очень просто: для этого нужно всего лишь отсканировать рекламу Renault и «Хан Соло: Звездные войны. Истории» с помощью приложения Shazam.

После активации на экране мобильного устройства появится видеоролик, знакомящий пользователей со всеми аспектами Renault KADJAR, а технологии дополненной реальности сделают просмотр настолько реалистичным, как если бы автомобиль находился прямо перед вашими глазами. Нажав на соответствующие ссылки, пользователи смогут подробнее ознакомиться с различными функциями и характеристиками авто.

Видео с элементами дополненной реальности является частью полностью интегрированной кампании, включающей также телевизионные рекламные ролики с участием Чубакки. Над спецэффектами в ТВ-ролике Renault работала компания-специалист в области визуальных технологий Industrial Light & Magic, известная участием в создании различных фильмов франшизы Звездные войны.

В дополнение к эксклюзивным предложениям для посетителей дилерских центров и пользователей Shazam Renault также проводит общенациональный конкурс, участников которого ждут разнообразные призы, а также уникальный - и поистине бесценный, - опыт. Подать заявку на участие в конкурсе можно в ближайшем дилерском центре Renault.

На ряду с телевизионными роликами кампания предполагает размещение рекламы в прессе, на билбордах, а также на цифровых платформах. При создании контента компания руководствовалась предпочтениями своих клиентов, стараясь обеспечить удовлетворить вкусы каждой аудитории.

Примечание для редакторов:

Данный пресс-релиз сопровождается двумя изображениями интерьера и экстерьера Renault KADJAR. Дополнительные фото- и видеоизображения в высоком качестве из телевизионного ролика Renault KADJAR с участием Чубакки можно скачать по ссылке ниже: https://we.tl/IEqeF8fJSz

*Кампания проводится в дилерских центрах Renault в следующих странах: Великобритания; Ирландия; Нидерланды; Португалия; Швейцария; Австрия; Польша; Чехия; Швеция; Дания; Бельгия

SOURCE Publicis Conseil and Renault