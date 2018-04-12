Глава правления Sanpower Group встетился с Первым министром Шотландии Старджен

Юань Яфэй оценил встречу с Первым министром Стерджен как возможность продемонстрировать шотландское наследие House of Fraser в ходе 25-го юбилея со дня основания Sanpower. В число вопросов, обсуждавшихся в ходе встречи, вошли инвестиции Sanpower в программы «Новая коммерция» и «Новое здравоохранение», а также планы Юань Яфэя по выводу биотехнологической фирмы Dendreon, специализирующейся на иммунотерапии, на рынок Великобритании.

Комментируя состоявшуюся встречу, г-н Юань отметил: «Шотландия занимает центральное место в истории House of Fraser - с легендарным брендом, основанным в Глазго в 1849 году и впоследствии в 2005 году поглотившем не менее знаковую торговую марку Jenners of Edinburgh, основанную в 1838-м. Одной из многочисленных стратегических целей приобретения House of Fraser в 2014-м было предоставление Sanpower возможности учиться у настоящих мэтров торгового бизнеса, создавших всемирно признанный бренд с 169-летней историей».

«Как я сказал Первому министру Стерджен, мы гордимся возможностью внести вклад в развитие и процветание Шотландии при помощи сети из четырёх магазинов House of Fraser в этом регионе. Наш знаменитый универмаг в Глазго является самым прибыльным филиалом в мире. Мы очень рады использовать наследие House of Fraser как отличного международного бренда, дабы ускорить рост наших направлений розничной торговли, здравоохранения и технологий, созданных Sanpower Group за 25-летнюю историю существования».

«Это одна из причин, по которой мы продолжаем вкладывать средства в поддержку бизнес-трансформации House of Fraser для удовлетворения изменяющихся потребностей потребителей и обеспечения нам успешного будущего».

«Я также поделился с Первым министром своими планами по преобразованию House of Fraser. Амбициозная программа позволит нам соответствовать переменчивым вкусам и тенденциям потребителей. Мы полностью поддерживаем планы House of Fraser по обновлению бренда».

Первый министр Никола Старджен отметила: «Я была рада встретиться с г-ном Юань Яфэем в ходе моего визита в Шанхай. Эта встреча предоставила отличную возможность поинтересоваться планами Sanpower относительно их шотландских инвестиций».

Встреча г-на Юаня с Николй Старджен состоялась всего через три недели после переговоров с Министром международной торговли Великобритании Лиамом Фоксом, в ходе которых компания Sanpower в очередной раз подтвердила свои долгосрочные планы по развитию House of Fraser.

О КОМПАНИИ SANPOWER GROUP

Sanpower Group Co., Ltd. - китайский международный холдинг, специализирующийся на разработке и предоставлении современных сервисов в семи отраслях, включая: здравоохранение, универмаги, потребительские технологии, культура и развлечения, финансовые услуги, высокотехнологичное производство, управление данными и эксплуатация объектов недвижимости.

Возглавляет Sanpower Group председатель правления Юань Яфэй (Yuan Yafei), успешный предприниматель, основавший компанию в далеком 1993 году. Группа располагает контрольными пакетами акций 100 дочерних предприятий и штатом из 120 000 сотрудников по всему миру, включая 40 000 человек, работающих в подразделениях компании за пределами Китая.

В 2018 году Sanpower Group празднует 25-летний юбилей со дня своего основания.

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