Ли Цзиньюань: «Внимание всего мира направлено на Китай. TIENS уже здесь!»

Приводя в пример Хайнань, Ли Цзиньюань заявил: «Если нашей южной провинции удастся реализовать план защиты окружающей среды и развития медицинского туризма, Ханань сможет уже в ближайшем будущем творить настоящие чудеса. Компания Tiens находится в неизменном поиске новых возможностей и будет использовать текущую тенденцию для ускорения процесса своей подготовки». На протяжении вот уже многих лет Tiens находится в авангарде глобализации. Накопленный за годы существования компании опыт окажет значительное влияние на глобальное развитие предприятий. «В ответ на инициативу китайского правительства мы призываем все компании использовать эту возможность для выхода на мировую арену. Это лучший способ активного взаимодействия с миром».

Г-н Ли также подчеркнул, что «Tiens является международной компанией, а и инициатива «Пояс и путь» служит своеобразным трамплином для её глобализации».

Ли Цзиньюань получил особое приглашение к участию закрытых мероприятиях в рамках Боаского азиатского форума-2018 как выдающийся предприниматель: 9 апреля он присоединился к Конференции по вопросам островного экономического сотрудничества Морского Шёлкового пути 21-го столетия, принял участие в Круглом столе губернаторов и мэров стран АСЕАН и Китая, а также в семинарах, посвящённых переопределению понятия предпринимательства, совместно с другими лидерами мирового бизнеса. Г-н Ли также был приглашён поучаствовать в состоявшемся 10 апреля Диалоге между руководителями крупнейших предприятий Японии и Китая в качестве одного из десяти избранных бизнесменов в составе китайской делегации. Он поделился с участниками мероприятия глобальной концепцией Tiens и успешным опытом, достигнутым компанией в работе с инициативой «Пояс и путь».

Выступая на церемонии открытия Ежегодной конференции Боаоского азиатского форума-2018, известная медийная личность и заместитель главы администрации новостного агентства «Синьхуа» Пань Хайпин (Pan Haiping) рассказал собравшимся, что, хотя инициатива «Пояс и путь» и берёт своё начало в Китае, возможности, открываемые ею, принадлежат всему миру.

Пань Хайпин выразил глубокую уверенность, что Tiens Group, как китайский бренд, активно действующий на международном рынке, представляет собой один из примеров китайской «бизнес-глобализации». Компания Tiens Group была учреждена в 1995 году, а уже в 1997-м вышла на международный рынок. Предприятие практически молниеносно прореагировало на предложенную властями инициативу «Пояс и путь», что позволила ей открыть новые рынки в 37 странах и регионах, включая Соединённые Штаты, Австралию, Францию, Италию, Испанию, Южную Корею, ОАЭ и Филиппины. На сегодняшний день, Tiens осуществляет свою деятельность в более чем 190 странах и регионах мира, располагает филиалами в 110 странах и установила стратегические партнёрские связи с передовыми предприятиями многих регионов земного шара. Можно с уверенностью утверждать, что Tiens создала своеобразный стандарт успешной китайской «глобализации».

Следуя теме и духу конференции, главный редактор изданий China Economic Weekly и People's Daily Цуй Сяолинь (Cui Xiaolin) заявил, что Боаоский азиатский форум-2018 является первым дипломатическим мероприятием, проводимым Китаем в этом году, и руководство страны уделяет ему очень большое внимание. Эта конференция также служит своеобразной отправной точкой, а число глав государств и мировых бизнес-лидеров, принимающих участие в ней, превысило показатели всех прошлых годов. По словам г-на Цуя, Китай выступает перед миром от имени всей Азии и в этой роли ему удалось достичь новых высот.

Цуй Сяолинь уверен, что Поднебесная уже превратилась в мирового экономического лидера, и особенно очевидным это стало с появлением инициативы «Пояс и путь». Китай возглавил процесс развития стран, расположенных вдоль маршрута инициативы, что также поспособствовало значительному экономическому росту КНР. Он подчеркнул, что процесс реализации инициативы «Пояс и путь» - это не только поиск бизнес-возможностей, но и миссия, направленная на презентацию китайских предприятий на мировой арене. И участие компании Tiens в инициативе «Пояс и путь» служит этому очередным доказательством.

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