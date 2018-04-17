Обязуясь бороться с кибератаками, 34 ведущих компании мира гарантируют равную защиту пользователям по всему миру

«Прошлогодние разрушительные атаки наглядно показывают, что кибербезопасность - это задача не одной отдельно взятой компании, а наша совместная миссия, - отметил президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith). - Это соглашение технологического сектора поможет нам найти бескомпромиссный путь к более эффективному сотрудничеству и защитить клиентов по всему миру».

Компании-подписанты взяли на себя обязательства в четырех сферах.

Повышенная защита

Предприятия создадут более мощную систему защиты от кибератак. В рамках этого начинания компании обязались защищать клиентов по всему миру вне зависимости от мотивов и целей онлайн-атак.

Ненападение

Компании не будут оказывать содействие правительствам в нанесении кибератак и предпримут меры по защите своих продуктов и сервисов от взлома или злонамеренного использования на всех этапах технологической разработки и дистрибуции.

Наращивание потенциала

Предприятия будут прилагать дополнительные усилия для поддержки разработчиков, компаний и частных пользователей своих технологий, помогая им расширять свою способность к самозащите. Такие усилия могут включать совместную разработку новых практических стандартов обеспечения безопасности и новых функций, которые компании смогут внедрять в свои продукты и сервисы.

Коллективные действия

Компании будут развивать существующие связи и совместно создавать новые формальные и неформальные партнёрства с другими представителями отрасли, гражданского общества и исследовательских кругов с целью наращивания масштабов технического сотрудничества, выявления факторов уязвимости, совместного анализа рисков и сведения к минимуму потенциальной возможности появления вредоносных кодов в киберпространстве.

Несмотря на тот факт, что многие подписанты соблюдали все эти принципы до заключения соглашения, пусть и не афишируя это, данный договор представляет собой публичное совместное обязательство сотрудничать в вопросах обеспечения кибербезопасности. Технологическое соглашение остаётся открытым и для других подписантов из частного сектора, вне зависимости от масштабов или специализации их деятельности, пользующихся высокой репутацией, строгими стандартами кибербезопасности и согласных безоговорочно соблюдать принципы документа.

«Реальные последствия киберугроз успели неоднократно себя проявить. Мы, как отрасль, должны объединить наши усилия в борьбе против киберпреступников и предотвратить дальнейший ущерб от будущих атак», - заявил главный исполнительный директор Trend Micro Кевин Симзер (Kevin Simzer).

Жертвами кибератак становятся предприятия и организации всех масштабов, а экономический ущерб от подобных злонамеренных действий к 2022 году может достичь 8 трлн. долл. США*. Среди прочих рисков недавние кибератаки привели к закрытию предприятий малого бизнеса, задержкам жизненно важных хирургических операций и сбоям в предоставлении общественных услуг.

«Технологическое соглашение поможет защищать функциональную целостность триллиона сетевых устройств, которые, по нашим прогнозам, будут введены в строй на протяжении следующих 20 лет, - отметила главный консультант Arm Каролин Херцог (Carolyn Herzog). - Договор объединяет ресурсы, опыт и стратегические наработки важнейших технологических компаний мира, создавая прочный фундамент для пользователей технологий, которые смогут извлечь обширнейшие преимущества из более безопасного сетевого окружения».

Компании-подписанты соглашения планируют провести первую встречу в ходе посвященной вопросам безопасности конференции RSA в Сан-Франциско, чтобы обсудить первоочередные вопросы наращивания потенциала и коллективных действий. В число будущих действий может войти совместная разработка методических инструкций и нормативов или обширное внедрение функций, а также обмен информацией и сотрудничество в борьбе с конкретными угрозами для обеспечения дополнительной безопасности онлайн-среды для частных и коммерческих пользователей по всему земному шару, а также для исполнения взятых на себя обязательств и создания технологий на благо общества.

Подписанты Технологического соглашения по кибербезопасности:

• ABB • Bitdefender • Cisco • Arm • BT • Cloudflare • Avast! • CA Technologies • DataStax • Dell • HPE • SAP • DocuSign • Intuit • Stripe • Facebook • Juniper Networks • Symantec • Fastly • LinkedIn • Telefonica • FireEye • Microsoft • Tenable • F-Secure • Nielsen • Trend Micro • GitHub • Nokia • VMware • Guardtime • Oracle

• HP Inc. • RSA



О Технологическом соглашении по кибербезопасности (Cybersecurity Tech Accord)

Данный документ представляет собой публичное совместное обязательство 34 международных компаний мира, намеревающихся защищать и поддерживать гражданское общество в онлайн-среде, а также повышать безопасность, стабильность и устойчивость киберпространства. Больше информации - на www.cybertechaccord.org.

* Совокупный ущерб за пятилетний период с 2017 по 2022 гг. Джеймс Моар (James Moar); Juniper Research: The Future of Cybercrime & Security: Enterprise Threats & Mitigation 2017-2022 （Juniper Research: будущее кидерпреступности и безопасность: угрозы для предприятий и их устранение в 2017-2022 гг.) ( (25 апреля 2017 г.); https://www.juniperresearch.com/researchstore/innovation-disruption/cybercrime-security/enterprise-threats-mitigation

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=ZfCUXq4V6ZY

SOURCE Cybersecurity Tech Accord

Related Links

http://www.cybertechaccord.org

