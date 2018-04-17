Рынок бизнес-мероприятий в Вене: в 2017 году снова свыше миллиарда евро вновь созданной стоимости

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/678054/Meeting_Preparation_Vienna.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/678055/Vienna_University_of_Economics_and_Business.jpg )





В 2017 году, как и годом ранее, Вена стала местом проведения свыше 4.000 конгрессов, корпоративных мероприятий и инсентивов. Их посетило в общей сложности 611.000 участников (+8% по сравнению с 2016 годом), что создало 1.874.000 ночёвок (+9%). Вновь созданная по всей Австрии стоимость в венской индустрии деловых мероприятий с 2008 года увеличилась приблизительно на 78%. В 2017 году она принесла в валовый национальный продукт 1,163 миллиардов евро (+8%). Большая часть из этого - 79% - относится к международным конгрессам. По всей Австрии форумы, конгрессы и инсентивы, проведённые в Вене, обеспечили 21.000 круглогодичных рабочих мест. Всего в австрийской столице в 2017 году было произведено около 15,5 миллионов ночёвок (+3,7%, также новый лучший показатель), 12% из которых относятся к индустрии деловых мероприятий.

«Вена, будучи центральноевропейским хабом, может похвастаться хорошей доступностью, разнообразным гостиничным фондом и лучшими площадками для проведения деловых мероприятий, - поясняет директор Венского совета по туризму (WienTourismus) Норберт Кеттнер (Norbert Kettner). - Например, это ценят организаторы крупных конгрессов, которые остаются верны Вене: так, ежегодный ‚European Congress of Radiology' с более 20.000 участников будет проходить в Вене вплоть до 2025 года, а ежегодная Генеральная Ассамблея Европейского Геонаучного Союза до 2024 года». Во второй половине 2018 года, когда к Австрии перейдут бразды правления в Совете Евросоюза, можно рассчитывать на большое количество бизнес-мероприятий в Вене размером от небольших до средних. В данный момент Вена, куда прилетают прямыми рейсами почти из 200 точек мира, имеет в своём распоряжении 66.000 койко-мест. Венское конгрессное бюро (Vienna Convention Bureau) в Венском совете по туризму поддерживается городом Вена и Венской Экономической палатой.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Венской совет по туризму

Isabella Rauter

Тел. +43 /1/211 14-301

E-Mail: media.rel@vienna.info

http://www.vienna.convention.at



SOURCE Vienna Tourist Board