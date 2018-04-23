Maybelline New York представляет новое «лицо» бренда - Жозефин Скривер

Скривер присоединяется к впечатляющей плеяде прежних амбассадоров бренда, позволивших сформировать уникальный образ Maybelline New York как легендарной торговой марки в индустрии красоты. В их числе - Адриала Лима, Джиджи Хадид, Хериет Пол, Джордан Данн, Крис Урена, У И-Хуа, Эмили Ди Донато и Кристи Тарлингтон. Сотрудничая с Maybelline New York, Жозефин будет принимать участие в разнообразных мероприятиях бренда в различных странах мира.

«Возможность присоединиться к команде Maybelline New York - это буквально воплощение мечты! Я пользуюсь косметикой Maybelline с самого детства, - отметила знаменитая модель. - Для меня большая честь представлять не только эту торговую марку, но и всех девушек, любящих её: ведь молодежь - это наше будущее. На мой взгляд, сила и красота этих девушек служит истинным воплощением ценностей Maybelline. И я очень рада говорить от их имени».

Жозефин родилась и выросла в Дании. Подростком во время поездки в Нью-Йорк она впервые попала в поле зрения фэшн-агента, который и предложил ей попробовать себя в роли модели. Много лет спустя, в феврале 2011 года, связь Кривер с Нью-Йорком замкнулась: именно тогда она дебютировала на подиуме New York Fashion Week в ходе показов коллекций Calvin Klein и Rag & Bone. В тот же год она появилась на неделях моды в Милане и Париже, приняв участие в показах от Balenciaga, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino, Yves Saint Laurent и, что самое примечательное, в закрытом показе Prada.

С момента успешного старта своей карьеры, Жозефин успела поучаствовать в рекламных кампаниях таких брендов, как Bulgari, Gucci, Max Mara, Michael Kors и Tom Ford. Она сотрудничала с ведущими фотографами мира - Стивеном Мейзелом и Микаэлем Янссоном, - а ее изображения не раз украшали страницы модных журналов, включая американский, итальянский и немецкий Vogue, V, Dazed, W и Interview. В 2013 году Жозефин приняла участие в своём первом показе Victoria's Secret и с тех пор ежегодно появляется на подиуме в фэшн-шоу этого популярного бренда. В 2016 году она была удостоена почетного титула «Ангела Victoria's Secret».

«Мы чрезвычайно рады приветствовать Жозефин в команде Maybelline, - отметил Леонардо Чавез, международной президент бренда Maybelline New York. - Это сотрудничество стало очень естественным выбором для нас, ведь ее образ находит отклик в сердцах наших поклонниц по всему миру, а сама Жозефин является динамичным и свежим пополнением в нашей впечатляющей плеяде талантливых красавиц. Она служит воплощением упорства, целеустремленности, жизненной энергии и твердого духа. Ее история успеха прочно связана с Нью-Йорком и мечтой прославиться в этом городе».

Кроме модельной карьеры Жозевин Скривер известна своей активной деятельностью по защите прав мирового сообщества ЛГБТИ и сотрудничеством с такими организациями, как Family Equality Council, COLAGE и Keep A Child Alive, специализирующейся на борьбе с распространением ВИЧ среди детей. Жозефин выросла в семье представителей сексуальных меньшинств и надеется послужить вдохновляющим примером для сегодняшних и будущих детей в семьях ЛГБТИ.

Этой весной Скривер продолжает свое сотрудничество с Maybelline New York и появится в первой кампании бренда, посвященной выпуску продукта Super Cushion 2-in-1, в мае 2018-го.

О компании Maybelline New York

Maybelline New York - косметический бренд №1 в мире, продукция которого продается в 120 странах земного шара. Сочетая технологически совершенные формулы с модными тенденциями и духом Нью-Йорка, Maybelline New York считает своей миссией предоставлять всем женщинам инновационные, доступные и простые в использовании средства. На сегодняшний день бренд выступает официальным косметическим спонсором Нью-Йоркской недели моды и других фэшн-шоу по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.maybelline.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/679560/Maybelline_New_York_Josephine_Skriver.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/679559/Maybelline_New_York_Logo.jpg

SOURCE Maybelline New York

Related Links

http://www.maybelline.com

