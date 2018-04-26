Hi 5 Hangzhou - сердечное приветствие и искренняя благодарность!

Совпав с 5-й годовщиной присутствия Управления туризма г. Ханчжоу в социальных сетях, Европейский тур НРО-2018 является важным элементом ежегодной рекламной кампании управления под тематическим названием «Звуки Ханчжоу». Задача этой кампании - порадовать зарубежную аудиторию самобытными мелодиями. Программа кампании предполагает разнообразные онлайновые и офлайновые мероприятия, объединяемые общей темой - «Звуки Ханчжоу». Одним из таких мероприятий стал румынский концерт в ходе Европейского тура НРО-2018, сотни зрителей которого получили памятные сувениры и множество информации о новейших начинаниях Управления туризма г. Ханчжоу.

Выступая в качестве официального «амбассадора» туристического сектора этого восточно-китайского города, знаменитый музыкальный продюсер Ван Лихом (Wang Leehom) в начале этого года отправился в культурное путешествие с целью провести ряд промоушн-мероприятий «Звуки Ханчжоу» (bit.ly/2F74RIh). При участии г-на Вана была создана онлайновая мини-игра «Звуки Ханчжоу - ВЫИГРАЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ на концерты Европейского тура НРО-2018» (bit.ly/2K2NUm5), в которой на ряду с прекрасными мелодиями используются кадры видеосъемки, сделанной в самых примечательных местах Ханчжоу - на озере Сиху, в Национальном парке Сиси и в Китайском национальном музее чая. Управление туризма г. Ханчжоу решило разыграть среди поклонников китайской культуры 60 бесплатных билетов на концерты филармонического оркестра в Афинах, Салониках, Софии, Бухаресте, Белграде и Пече.

А самым замечательным событием кампании станет ее завершение: после того, как все праздничные мероприятия подойдут к концу, 16 июня 2018 года в зале Вандербильта на знаменитом Центральном вокзале Нью-Йорка состоится торжественный прием «Hi 5 Hangzhou». К участию в этом празднике приглашен Лан Лан - американский пианист китайского происхождения и звезда поистине мирового масштаба. Управление туризма г. Ханчдоу выражает благодарность за поддержку тура и надеется увидеть и пообщаться со зарубежными поклонниками китайской культуры на этом грандиозном мероприятии. Все заинтересованные лица пройти онлайн-регистрацию для участия в торжественном приеме до 16 июня: https://www.hi5hangzhou.com/ .

Щедрыми спонсорами программы выступили, в частности, Wensli Group Co., Ltd, Travelport, Sofitel Hangzhou Westlake и Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake.

SOURCE Hangzhou Tourism Commission

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https://www.hi5hangzhou.com

