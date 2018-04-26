За 50 дней до Чемпионата мира по футболу во всем мире прошел День футбола и дружбы!

В России в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню футбола и дружбы, Юный тренер из Санкт-Петербурга Егор Савенок встретился с главным тренером футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини, а также поговорил о ключевых жизненных ценностях и отработал навыки по пенальти с легендой «Зенита» Анатолием Тимощуком. Знаменитым спортсменам были торжественно повязаны браслеты дружбы. В команду участников программы, представляющих Россию в 2018 году, вошли 11 Юных тренеров из городов-организаторов Чемпионата Мира по футболу. Это Захар Шматов из Волгограда, Илья Игнатьев из Екатеринбурга, Саид Шаипов из Казани, Георгий Шургая из Калининграда, Дмитрий Воробьев из Нижнего Новгорода, Богдан Рогочий из Ростова-на Дону, София Баженова из Самары, Владислав Поляков из Саранска, Давид Микадзе из Сочи, Даниил Коробков из Москвы и Егор Савенок из Санкт-Петербурга.

В этот же день юные участники с миссией дружбы посетили крупнейший российский медиа-центр МИА «Россия сегодня» и редакцию спортивного издания «Спорт-Экспресс», где с главными редакторами ребята смогли поговорить о важнейших жизненных ценностях и задачах, стоящих перед обществом, желающим изменить мир к лучшему.

Кроме того, в рамках Международного дня футбола и дружбы российская делегация «Футбола для дружбы», в которую вошли Юный журналист Денис Аладьев из Никольска (Пензенская область), Юный футболист Андрей Пономаренко из Саратова, а также Юный тренер из Москвы Даниил Коробков, в рамках дружеской встречи обменялась поздравлениями с Российским движением школьников (РДШ) в лице исполнительного директора Дениса Клебанова, в прошлом воспитанника московского «Спартака», игравшего за столичный «Локомотив». А совместная тренировка с юношеской командой по футболу для лиц с заболеваниями детским церебральным параличом, завершившая насыщенную программу, показала, что у футбола и дружбы нет границ!

В Бразилии ко дню футбола и дружбы был приурочен приём в Посольстве России, на котором Юные участники программы вручили браслеты дружбы послам 27 государств Латинской Америки. Впервые в истории «Футбола для дружбы» все страны Латинской и Центральной Америки отправляют своих делегатов для участия в программе. Одновременно с этим Сенегал, впервые в этом году участвующий в программе, провел пресс-конференцию с участием легенды сенегальского футбола Амара Траоре, а также представителей Министерства спорта Сенегала. В Германии Юные послы программы встретились со знаменитыми игроками футбольного клуба «Шальке 04» Амином Хэрит и Вэстоном МакКинни, которые надели браслеты дружбы. В Казахстане празднование дня футбола и дружбы совпало с Днем казахстанского футбола, в рамках которого был проведен открытый матч команды легендарного ФК «Кайрат», знаменитым футболистам были повязаны браслеты дружбы. В Сербии дню футбола и дружбы было посвящено телешоу, на котором знаменитый актер и телеведущий Милан Калинич, большой поклонник ФК «Crvena Zvezda», представил юных сербских участников проекта.

«Как представитель организации, занимающейся воспитанием подрастающего поколения, я безусловно поддерживаю инициативу «Футбол для дружбы», эта программа даёт детям возможность проявить себя, раскрыть таланты, получить уникальный опыт, расширить кругозор и постоянно двигаться вперёд. Я считаю, что для взрослых людей в приоритете - создать все условия для благополучного развития детей. На мой взгляд, «Футбол для дружбы» успешно реализует задачи в рамках этой миссии. Ведь уже на примере прошлых лет можно видеть впечатляющие результаты, достигаемые юными участниками», - отметил исполнительный директор Российского движения школьников Денис Клебанов.

«Я очень горжусь участием в программе «Футбол для дружбы» и тем, что мне довелось представлять Россию среди ребят со всех континентов! Для меня это замечательная возможность обрести новых друзей, попрактиковать свои навыки и узнать больше о профессиональном футболе у знаменитых спортсменов. Это действительно здорово - быть наравне с детьми из разных стран, чувствовать себя частью одной большой команды!», - поделился впечатлениями Юный футболист программы «Футбол для дружбы» Андрей Пономаренко.

«Мне не терпится принять участие в новом сезоне программы «Футбол для дружбы»! Я уверен, что смогу не только найти новых друзей, но и приобрести новые умения и сноровку, получить редкие знания в спортивной журналистике благодаря профессиональным экспертам и мастерам своего дела», - сказал Юный журналист программы Аладьев Денис.

Web: www.gazprom-football.com

Фото Юных Послов программы «Футбол для дружбы»: https://www.dropbox.com/s/3i5d1w5byi5fpms/F4F%20Young%20Ambassadors.jpg?dl=0

SOURCE Gazprom Football for Friendship