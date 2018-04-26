Японская Carchs Holdings и южнокорейская LOTTE Rental совместно запускают международную онлайн-платформу продажи подержанных автомобилей

(Фото: https://kyodonewsprwire.jp/release/201804233213?p=images)

Дополнительный сервис стал возможным после создания бизнес-альянса между LOTTE Rental Co., Ltd., подразделением крупнейшего южнокорейского конгломерата, и Carchs Holdings - крупного японского дилера подержанных авто. За 20-летний период своего существования «PicknBuy24.com» предоставил бывшие в употреблении автомобили более чем 30 000 клиентов в 80 странах мира, включая Южную Америку, Африку, Ближний Восток, Азию, Европу и Россию. 23 апреля на территории Korea Lotte Auction состоялась торжественная церемония запуска обновленного портала «PicknBuy24.com». Мероприятие было организовано с целью привлечения внимания к новому партнерству между компаниями.

В ближайшем будущем Carchs планирует стать площадкой по торговле автомобилями №1 в мире и разместить на своем веб-сайте более миллиона авто.

Сервис имеет три характерных отличия:

1. Он позволяет клиентам из различных уголков земного шара приобретать подержанные японские и южнокорейские автомобили, пользующиеся всемирной репутацией, в частности, за «повышенную выносливость» и «высокую топливную эффективность».

2. Поскольку в онлайн-магазине представлены как праворульные, так и леворульные авто, пользователь может с легкостью найти и приобрести машину, соответствующую реалиям страны его проживания.

3. На портале представлены не только пассажирские автомобили, но и автобусы, грузовики и даже строительная техника.

В ознаменование запуска нового сервиса портал «PicknBuy24.com» обнародовал новый видеоролик.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=6m3XNZaRbdU

Компания Carchs инициировала предоставление новой услуги посредством «PicknBuy24.com» в надежде удовлетворить пожелания клиентов путем экспорта подержанных автомобилей, отвечающих всем потребностям пользователей. Видеоролик рассказывает о ценностях и стремлении компании к обеспечению всеобщего удовлетворения. Представленная в видео красная футболка станет подарком для всех клиентов, приобретающих подержанные автомобили, и послужит символом тесной связи между PicknBuy24.com и его пользователями.

SOURCE Carchs Holdings Co., Ltd.