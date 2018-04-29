Gaming Laboratories International (GLI®) представит свои решения для азиатского рынка на выставке G2E Asia

Решения GLI для кибербезопасности - в центре внимания

На фоне жарких глобальных дискуссий, вызванных актуальными проблемами кибербезопасности, GLI продемонстрирует свои лидерские позиции в предоставлении реальных решений для защиты потребительской информации, устранения рисков по линии безопасности и эффективного решения сложных, критически важных проблем уязвимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Недавно компания стала первой лабораторией, успешно завершившей испытания и выдавшей сертификаты IP Blocking лицензиатам Филиппинского офшорного игрового оператора (Philippine Offshore Gaming Operator (POGO)) в соответствии с положениями PAGCOR, регламентирующими защиту потребительских данных. Это важное достижение наглядно демонстрирует лидерство GLI в предоставлении регулирующим организациям, операторам и поставщикам по всему Азиатскому региону средств защиты самых ценных данных от растущего числа угроз со стороны хакеров и киберпреступников.

Дабы подчеркнуть эти ключевые компетенции в сфере кибербезопасности, GLI представит на конференции в этом году широкий спектр современных и доступных решений в сфере ИТ и кибербезопасности посредством Bulletproof дочернего предприятия GLI®. В число таких решений входят (представленный ниже список не является исчерпывающим):

Круглосуточный центр обеспечения безопасности и безопасность как услуга

Консалтинг в сфере кибербезопасности

Аутсорсинг и управляемые услуги

Профессиональные сервисы обеспечения безопасности, сетевого взаимодействия, перспективных средств связи, Microsoft SharePoint и ИТ-инфраструктуры

Тестирование уязвимости и риска несанкционированного проникновения

Тестирование и контроль качества ПО

Тренинги с инструкторами и индивидуальные сервисы электронного обучения

Поддержка управления (LMS) и административного руководства

Закупки стратегических продуктов

Глобальные возможности с локальным акцентом

От развитых игровых секторов Макао, Сингапура и Филиппин до молодых и перспективных регулируемых рынков Камбоджи, Вьетнама и Южной Кореи - GLI использует свои глобальные возможности для содействия региональным рынкам Азии в успешном освоении лотерейного бизнеса, онлайн-казино и отрасли Интернет-гейминга. Делая акцент на развивающемся игровом рынке азиатского региона, компания представляет участкам G2E расширенный портфель продуктов и сервисов мирового класса, включая, в частности:

Тестирование игрового оборудования и систем

Тестирование генераторов случайных числе (RNG)

Анализ сетевых рынков

Тестирование на возможность проникновения и сервисы в сфере кибербезопасности

Консультации по нормативным и юридическим вопросам

Тестирование и контроль качества

Автоматизация тестирования

Подготовка специалистов

Профессиональные услуги

«Мы с большим оптимизмом оцениваем потенциальную способность GLI с помощью своих поистине беспрецедентных знаний азиатского рынка помочь новым и существующим клиентам достичь успеха в сегодняшнюю эпоху беспрецедентного роста этого ключевого гейминг-сектора, - отметил Иэн Хьюз (Ian Hughes), вице-президент по глобальным сервисам GLI. - Посетите наш стенд №904 и пообщайтесь с нашей командой азиатских экспертов - и вы узнаете, как высококачественные решения с региональным акцентом могут изменить вашу жизнь к лучшему».

О компании Gaming Laboratories International

Gaming Laboratories International, LLC предоставляет сервисы тестирования и оценки онлайн-казино, лотерей и Интернет-гейминга высочайшего качества. Лаборатории GLI расположены на шести континентах, компания аккредитована в США и других странах мира и имеет сертификаты соответствия стандартам ISO/IEC 17025, 17020, 17065, подтверждающие ее техническую компетенцию в отраслях гейминга, азартных игр и лотерей. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт gaminglabs.com.

Контактная информация:

Кристи Эйкельман (Christie Eickelman), вице-президент по вопросам международного маркетинга,

+1 (702) 914-2220 или c.eickelman@gaminglabs.com

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