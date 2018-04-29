Gaming Laboratories International (GLI®) представит свои решения для азиатского рынка на выставке G2E Asia

МАКАО (MACAO), Китай, 30 апреля 2018 г. /PRNewswire/ -- На протяжении вот уже более 25 лет компания Gaming Laboratories International (GLI®) предоставляет быстро расширяющемуся азиатскому игровому рынку передовые специализированные сервисы тестирования и сертификации продукции. Команда азиатских экспертов GLI будет консультировать посетителей стенда №904 компании на выставке G2E Asia 2018, демонстрируя участникам рынка Азии свою обширнейшую компетенцию. В ходе визита на стенд GLI регулирующие организации, поставщики игровых продуктов, представители правительственного сектора и операторы получат ценную аналитическую информацию о зарождающихся тенденциях и проблемах, оказывающих влияние на Азиатско-Тихоокеанского региона, Австралии и Океании.
Решения GLI для кибербезопасности - в центре внимания
На фоне жарких глобальных дискуссий, вызванных актуальными проблемами кибербезопасности, GLI продемонстрирует свои лидерские позиции в предоставлении реальных решений для защиты потребительской информации, устранения рисков по линии безопасности и эффективного решения сложных, критически важных проблем уязвимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Недавно компания стала первой лабораторией, успешно завершившей испытания и выдавшей сертификаты IP Blocking лицензиатам Филиппинского офшорного игрового оператора (Philippine Offshore Gaming Operator (POGO)) в соответствии с положениями PAGCOR, регламентирующими защиту потребительских данных. Это важное достижение наглядно демонстрирует лидерство GLI в предоставлении регулирующим организациям, операторам и поставщикам по всему Азиатскому региону средств защиты самых ценных данных от растущего числа угроз со стороны хакеров и киберпреступников.
Дабы подчеркнуть эти ключевые компетенции в сфере кибербезопасности, GLI представит на конференции в этом году широкий спектр современных и доступных решений в сфере ИТ и кибербезопасности посредством Bulletproof дочернего предприятия GLI®. В число таких решений входят (представленный ниже список не является исчерпывающим):
- Круглосуточный центр обеспечения безопасности и безопасность как услуга
- Консалтинг в сфере кибербезопасности
- Аутсорсинг и управляемые услуги
- Профессиональные сервисы обеспечения безопасности, сетевого взаимодействия, перспективных средств связи, Microsoft SharePoint и ИТ-инфраструктуры
- Тестирование уязвимости и риска несанкционированного проникновения
- Тестирование и контроль качества ПО
- Тренинги с инструкторами и индивидуальные сервисы электронного обучения
- Поддержка управления (LMS) и административного руководства
- Закупки стратегических продуктов
Глобальные возможности с локальным акцентом
От развитых игровых секторов Макао, Сингапура и Филиппин до молодых и перспективных регулируемых рынков Камбоджи, Вьетнама и Южной Кореи - GLI использует свои глобальные возможности для содействия региональным рынкам Азии в успешном освоении лотерейного бизнеса, онлайн-казино и отрасли Интернет-гейминга. Делая акцент на развивающемся игровом рынке азиатского региона, компания представляет участкам G2E расширенный портфель продуктов и сервисов мирового класса, включая, в частности:
- Тестирование игрового оборудования и систем
- Тестирование генераторов случайных числе (RNG)
- Анализ сетевых рынков
- Тестирование на возможность проникновения и сервисы в сфере кибербезопасности
- Консультации по нормативным и юридическим вопросам
- Тестирование и контроль качества
- Автоматизация тестирования
- Подготовка специалистов
- Профессиональные услуги
«Мы с большим оптимизмом оцениваем потенциальную способность GLI с помощью своих поистине беспрецедентных знаний азиатского рынка помочь новым и существующим клиентам достичь успеха в сегодняшнюю эпоху беспрецедентного роста этого ключевого гейминг-сектора, - отметил Иэн Хьюз (Ian Hughes), вице-президент по глобальным сервисам GLI. - Посетите наш стенд №904 и пообщайтесь с нашей командой азиатских экспертов - и вы узнаете, как высококачественные решения с региональным акцентом могут изменить вашу жизнь к лучшему».
О компании Gaming Laboratories International
Gaming Laboratories International, LLC предоставляет сервисы тестирования и оценки онлайн-казино, лотерей и Интернет-гейминга высочайшего качества. Лаборатории GLI расположены на шести континентах, компания аккредитована в США и других странах мира и имеет сертификаты соответствия стандартам ISO/IEC 17025, 17020, 17065, подтверждающие ее техническую компетенцию в отраслях гейминга, азартных игр и лотерей. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт gaminglabs.com.
Контактная информация:
Кристи Эйкельман (Christie Eickelman), вице-президент по вопросам международного маркетинга,
+1 (702) 914-2220 или c.eickelman@gaminglabs.com
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SOURCE Gaming Laboratories International
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