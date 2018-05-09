Современный дом во Франции, напоминающий настоящую арт-инсталляцию, будет продан с аукциона Concierge Auctions

Здание, расположенное всего в шести метрах от кромки воды, имеет окна, по своей форме напоминающие соборные, стеклянные раздвижные двери и высокие потолки - все это гарантирует максимально эффективный вид на озеро. Особняк занимает участок в 2 000 кв. метров. Дом площадью 720 кв. метров включает пять спален, четыре ванных комнаты, просторную гостиную, столовую, личный кабинет, подвальное помещение площадью 215 метров и 180-метровый гараж. Снаружи, в тени платанов, расположилась большая терраса. При строительстве дома использовались исключительно возобновляемые материалы и энергосберегающие технологии. Дизайн интерьера в точности соответствует духу всего особняка: мебель была произведена специально для этого проекта, отражая и дополняя окружающий ландшафт.

Тонон-ле-Бейн - очаровательный курортный городок на южном берегу Женевского озера. Пассажирский паром в Швейцарию отправляется с причала всего в нескольких минутах от Casa 26, что делает это домовладение идеальным для людей, желающих с легкостью добираться до Лозанны, где расположены головные офисы многочисленных компаний и разнообразные международные учреждения. Женевский аэропорт находится на расстоянии часа езды, французский Лион - в двух с половиной часах езды на автомобиле, а до Италии можно добраться за полтора часа.

Чарли Смит, европейский консультант Concierge Auctions, прокомментировал: «Это имение, расположенное в окрестностях знаменитого Эвиана и в непосредственной близости от европейских бизнес-центров, представляется идеальным домом для профессионального бизнесмена, любящего искусство. Несмотря на столь удобное расположение и легкую транспортную доступность, дом у озера отличается поистине умиротворенной атмосферой. Располагая всеми преимуществами нахождения на берегу Женевского озера и при этом без надбавки к цене, которой отличаются домовладения на швейцарской цене, этот особняк характеризуется отличным соотношением «цена-качество».

Имение открыто для просмотров ежедневно с 13:00 до 16:00 по предварительной договоренности. Чтобы договориться о просмотре или зарегистрироваться для участия в аукционе посетите веб-сайт www.conciergeauctions.com .

Контактная информация: Элис Лейси (Alice Lacey) alice@relevanceinternational.com

+442038688700

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/688717/casa_26_france_Concierge_Auctions.jpg

SOURCE Concierge Auctions

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