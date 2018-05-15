Live Nation Entertainment учредила фонд Women Nation Fund для инвестирования музыкального бизнеса под женским руководством

По его словам, «являясь лидером отрасли живых музыкальных представлений, мы хотим внести значимый вклад в решение этой проблемы, изменить динамику и обеспечить равноправие для всех участников сегмента. Women Nation Fund - это первый шаг к предоставлению женщинам и начинающим предпринимателям новых возможностей в музыкальном бизнесе».

«Число женщин в экосистеме развлекательной отрасли крайне мало, но особенно заметно это в музыкальной индустрии, - прокомментировала д-р Стейси Смит (Stacy Smith), основатель и директор программы обеспечения инклюзивности им. Анненберга (Annenberg Inclusion Initiative) при Университете Южной Калифорнии. - Одним из основных путей к обеспечению гендерного равенства является финансирование женщин-предпринимателей. Я восхищаюсь лидерскими начинаниями Live Nation и их решимостью использовать собственные ресурсы для создания реальных изменений».

Команда Women Nation Fund будет выявлять, финансировать и наращивать число фестивалей, мероприятий и промоушн-кампаний, проводимых под руководством женщин во всех уголках земного шара. Все предприятия, подающие заявки на получение финансирования из фонда, должны быть учреждены женщинами и ориентированы на деятельность по организации концертов и фестивалей, а также менеджмент концертных площадок. В состав оценочной комиссии Women Nation войдут опытные женщины-руководители Live Nation: Анна Сьолунд (Anna Sjolund) (один из управляющих директоров и главный промоутер Live Nation Sweden), Эми Корбин (Amy Corbin) (промоутер C3), Вирджиния Дэвис (Virginia Davis) (основатель G Major Management), Эми Хоув (Amy Howe) (главный операционный директор Ticketmaster), Лэсли Оленик (Lesley Olenik) (вице-президент Touring), Маура Гибсон (Maura Gibson) (президент Frontgate Ticketing), Кэлли Чаппел (Kelly Chappel) (вице-президент Touring) и Кэрри Дэвис (Carrie Davis) (главный директор по коммуникациям). Выбранные фондом предприятия получат доступ к таким ресурсам Live Nation, как стратегический консалтинг, отраслевые контакты и наставничество в различных направлениях и функциональных сферах бизнеса.

Для получения дополнительной информации и подачи заявки на участие в Women Nation Fund посетите веб-сайт: https://womennationfund.livenation.com/

О компании Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (код NYSE: LYV) - ведущая мировая компания отрасли живой концертной деятельности, в состав которой входят безусловные лидеры рынка: Ticketmaster, Live Nation Concerts и Live Nation Sponsorship. Для получения дополнительной информации посетите www.livenationentertainment.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/691413/WOMEN_NATION_FUND.jpg

SOURCE Live Nation Entertainment

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