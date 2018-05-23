Risen Energy приступает к строительству солнечной электростанции 121 МВт в австралийской Ярранлее

Проект Ярранлея, охватывающий площадь почти в 250 га, будет иметь установленную мощность в 121 МВт. В дополнение к услугам проектирования, закупки и строительства (ЕРС), поставке модулей, их наладке и калибровке по окончании строительных работ компания Risen Energy будет осуществлять управление готовым комплексом на правах его владельца. Строительство планируется завершить не раньше конца марта следующего года. По окончании работ электростанция будет подключена к национальной сети под управлением National Electricity Market и в дальнейшем будет предоставлять экологически чистую электроэнергию потребителям в городах Тувумба и Дарлинг Даунс. После ввода в эксплуатацию проект должен достичь средней годовой мощности на уровне 264 ГВт-ч. С точки зрения энергосбережения и сокращения вредных выбросов, электростанция позволит уменьшить выбросы СО 2 на 124 000 метрических тонны, что обеспечит значительные преимущества как в аспекте охраны окружающей среды, так и экономического развития.

Благодаря щедрой программе субсидирования, высоким ценам на электричество и подходящему к концу сроку действия льготного тарифа, Австралия стала крупнейшим в мире рынком для бытовых аккумуляторов энергии - лишь в прошлом году его размер утроился. Все большее число неавстралийских производителей и разработчиков ориентируются на удовлетворение рыночного спроса, наращивая масштабы своей деятельности в стране. И китайский лидер Risen Energy в этом вопросе не исключение.

Как отметил г-н Чжун: «Мы высоко ценим сотрудничество с австралийским правительством в вопросе реализации проекта Ярранлея. Большой гордостью для нас является тот факт, что данный проект - первая в стране крупномасштабная ЕРС-инициатива. Ярранлея также получила все необходимые разрешения для строительства интегрированного хранилища электроэнергии. Мы уже выделили специальные участки для аккумуляторов энергии на территории будущей электростанции. Наличие таких хранилищ означает, что свободные энергетические резервы, генерируемые в светлое время суток, могут аккумулироваться и использоваться в пиковые вечерние периоды, что приносит дополнительную прибыль и сокращает расходы на генерирование электроэнергии станцией Ярранлея. Мы с нетерпением ждем начала тесного сотрудничества с ведущими поставщиками с целью обеспечения успешного строительства и ввода объекта в эксплуатацию, а в дальнейшем - для предоставления жителям Тувумбы и Дарлинг Даунс доступа к возобновляемому источнику энергии».

Г-н Чжун добавил: «Кроме Квинсленда мы также изучаем возможности для выхода на рынки других штатов Австралии, и в первую очередь Виктории, Нового Южного Уэльса и Западной Австралии. В целях содействия реализации проекта мы пригласили опытных специалистов для анализа текущих проектов нашей организации и готовимся к строительству других электростанций, которыми будем управлять на правах владельцев. Мы планируем в ближайшие пять лет значительно расширить свое присутствие в Австралии и достичь целевого показателя мощности наших объектов на уровне 1 ГВт».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/694699/Risen_Energy.jpg

SOURCE Risen Energy Co., Ltd