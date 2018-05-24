Китайский производитель солнечных панелей Risen Energy и ЕБРР подписали письмо-мандат на финансирование проекта строительства солнечной электростанции 63 МВт в Казахстане

Строительство новой солнечной фермы мощностью 63 МВт начнется в сентябре и предположительно будет завершено в июне 2019 года. После ввода в эксплуатацию средняя ежегодная энергоемкость проекта должна достичь 108,719 МВт-ч.

Ранее в этом году ЕБРР и компания Risen Energy подписали другое письмо-мандат в целях финансирования другого казахского проекта китайского поставщика - мощностью 40 МВт. Сотрудничество с ЕБРР обеспечивает Risen Energy поддержку в процессе выхода на казахский рынок фотоэлектрических систем и обеспечивает компании статус первой китайской фирмы-строителя солнечных электростанций в этой азиатской стране.

«Партнерство с ЕБРР открывает новую главу в стратегии финансирования международных проектов Risen Energy и представляет собой качественный, значительный шаг в расширении мирового присутствия компании. Связи с такими многосторонними организациями, как ЕБРР, открывают перед компанией ценные возможности повысить свою компетенцию и оптимизировать стратегию развития, финансирования и предоставления технологических сервисом международным проектам», - отметил Чжан Цзелин (Zhang Jieling), директор по вопросам инвестиций и финансирования проектов Risen Energy.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/692132/Risen_Energy_EBRD_Signing_ceremony.jpg

SOURCE Risen Energy Co., Ltd