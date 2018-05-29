Cтарое здание полицейского управления получает новую жизнь в качестве центра искусств

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The Hong Kong Jockey Club

07:32 ET

ГОНКОНГ (HONG KONG), 29 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- В рамках крупнейшего проекта реконструкции, когда-либо реализованного на территории Гонконга, бывшее здание главного городского управления полиции было превращено в центр искусств мирового класса.

Торжественная церемония открытия Tai Kwun - центра искусств и культурного наследия, - состоялась в прошлую пятницу (25 мая).

The handsome Barrack Block dazzles at the heart of the revitalised Central Police Station compound during the Tai Kwun opening ceremony light show.
The handsome Barrack Block dazzles at the heart of the revitalised Central Police Station compound during the Tai Kwun opening ceremony light show.
The Hong Kong Jockey Club Board of Stewards, Chief Executive of the Hong Kong SAR Carrie Lam and the Club's senior executives make a toast to celebrate the opening of Tai Kwun.
The Hong Kong Jockey Club Board of Stewards, Chief Executive of the Hong Kong SAR Carrie Lam and the Club's senior executives make a toast to celebrate the opening of Tai Kwun.
The handsome Barrack Block dazzles at the heart of the revitalised Central Police Station compound during the Tai Kwun opening ceremony light show. The Hong Kong Jockey Club Board of Stewards, Chief Executive of the Hong Kong SAR Carrie Lam and the Club's senior executives make a toast to celebrate the opening of Tai Kwun.

Комплекс, состоящий из 16 зданий, представляющих историческую ценность, занимает площадь в 13 600 квадратных метров и расположен в самом «сердце» делового района Гонконга. На территории Tai Kwun находятся сразу три памятника архитектуры - центральное управление полиции, центральная магистратура и тюрьма «Виктория». Обиходное название полицейского управления, используемое как сотрудниками полиции, так и местными жителями, является свидетелем более чем 170-летней истории Гонконга.

Проект реализуется под руководством некоммерческой организации Hong Kong Jockey Club в партнерстве с правительством специального административного района и предполагает проведение работ по сохранению исторических зданий, а также строительство двух новых корпусов: JC Contemporary - галереи современно искусства и JC Cube - концертного зала для художественных представлений, кинопоказов и проведения разнообразных образовательных мероприятий.

Привлекая отечественных и зарубежных экспертов-консультантов, а также учитывая мнение местных Jockey Club потратил 10 лет на разработку плана сохранения этого объекта культурного наследия. Корпус за корпусом, помещение за помещением - бывшему полицейскому управлению было возвращено былое величие с максимальным вниманием к каждой детали.

«Tai Kwun стал отражением самых сильных сторон клуба - нашей приверженности высочайшим стандартам качества, невзирая на сложность задач, а также неизбывного стремления трудиться на благо нашего общества», - отметил д-р Саймон Ип (Simon Ip), президент Hong Kong Jockey Club.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам (Carrie Lam), десять лет назад положившая начало этому проекту, прокомментировала: «По результатам десятилетнего упорного и кропотливого труда специалистов Клуба, а также многочисленных экспертов и рабочих, задействованных в процессе реставрации здания главного полицейского управления, сегодня мы все можем насладиться этим без преувеличения великим подарком, что они преподнесли нам».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697500/Tai_Kwun.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697501/Tai_Kwun_Opening_Ceremony.jpg

SOURCE The Hong Kong Jockey Club

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Cтарое здание полицейского управления получает новую жизнь в качестве центра искусств

News provided by

The Hong Kong Jockey Club

07:32 ET