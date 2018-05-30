Atar Labs представит решения для кибербезопасности нового поколения на выставке Infosecurity Europe 2018

Atar Labs представит свою передовую платформу для управления центрами мониторинга безопасности ATAR (Аutomated Threat Analysis and Response (автоматизированный анализ и реагирование на риски)) вниманию 19 500 профессионалов в области информационной безопасности. Ознакомиться с экспозицией компании можно будет на стенде B180 в ходе выставки Infosecurity Europe 2018, которая будет проходить с 5 по 7 июня 2018 года на территории центра «Олимпия» в Лондоне. Платформа кибербезопасности ATAR разработана ведущей турецкой компанией в сфере кибер-консалтинга Innovera и уже активно осваивает глобальный рынок в качестве стартапа под названием Atar Labs с начальными инвестициями от Diffusion Capital Partners в размере 2,5 млн. евро. Среди инновационных инициатив, удостоенных европейских премий Red Herring Top 100, компания Atar Labs является единственным разработчиком автоматизированной системы защиты от кибератак.

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Главный исполнительный директор Atar Labs Бурак Дайоглу (Burak Dayıoğlu) отмечает: «После длительного периода разработки опытной командой, принявшей во внимание все современные требования к кибербезопасности, мы выпускаем ATAR с мощными инвестициями, выделяясь среди конкурентов как многофункциональная платформа для центров мониторинга безопасности, ориентированная на мировой рынок. Недавнее получение нами европейской премии Red Herring Top 100 подтверждает статус Atar Labs как инновационного стартапа. Мы рады представить нашу платформу кибербезопасность десяткам тысяч профессионалов в области информационной безопасности на выставке Infosecurity Europe 2018».

Платформа SOAR повышает эффективность команд службы безопасности

Используя автоматизированные действия, позволяющие намного быстрее реагировать на любые угрозы, SOAR-платформа ATAR сокращает время выяснения причин с часов до считанных минут. Команды центров мониторинга безопасности создают различные сценарии автоматических действий, тем самых повышая точность реагирования.

Стремясь быть истинным пионером на мировом рынке, компания Atar Labs также планирует представить платформу кибербезопасности ATAR на 38-й неделе технологий GITEX, которая будет проходить 14-18 октября 2018 года на территории Dubai World Trade Center.

О компании ATAR Labs

Основанная командой опытных менеджеров Innovera компания ATAR Labs предоставляет своим клиентам сверхсовременные технологии кибербезопасности в стремлении стать одним из лидеров отрасли. Своей основной задачей ATAR Labs считает создание всеобъемлющих решений, упрощающих и ускоряющих процессы обеспечения безопасности.

http://www.atarlabs.io

Контактная информация:

Дерия Язган (Derya Yazgan)

+90-541-497-4292

derya.yazgan@atarlabs.io

SOURCE Atar Labs