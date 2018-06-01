Sany International в первом квартале удвоила объемы продаж

Впервые в истории своего существования SANY International обнародует квартальные результаты своей деятельности, что, по мнению инсайдеров, свидетельствует об уверенности компании в своем успешном будущем.

Под влиянием национальной политики за последние несколько лет горнодобывающая отрасль переживает процесс бурного восстановления, генерируя активный рыночный спрос. Кроме того, на фоне восстановления сегмента международных грузоперевозок и под влиянием инициативы «Пояс и путь» компания активно осваивает международный рынок портового оборудования. В первом квартале зафиксирован рост объема продаж горно-рудничного и портового оборудования.

В период с января по март поступления SANY от продаж оборудования горного забоя повысился более чем на 100 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; количество отгрузок за этот период выросло более чем на 50 процентов.

«Подстегиваемый процессами восстановления отрасли и модернизации оборудования сектор энергетической и портовой техники и дальше будет сохранять высокие темпы роста. SANY International, как ведущее предприятие в отрасли горнодобывающего и портового оборудования, полностью соответствует нашим ожиданиям», - отметил инсайдер отрасли.

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SOURCE SANY

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