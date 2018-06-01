Sany International в первом квартале удвоила объемы продаж

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SANY

09:32 ET

ЧАНША (CHANGSHA), Китай, 1 июня 2018 года /PRNewswire/ -- Компания SANY International, дочернее предприятие SANY Group, недавно обнародовала финансовый отчет, согласно которому в первом квартале этого года компания получила комплексную прибыль на уровне 997 млн. юаней, что на 96,5 процентов больше, чем годом ранее; чистая прибыль, относимая на счет акционеров, составила 172 млн. юаней - на 139,9 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 75 процентов от общей прибыли, полученной предприятием в 2017 году. Коэффициент чистой рентабельности вырос на 3,12 процентных пунктов до 17,25 процентов, что наглядно демонстрирует стремительное развитие SANY International.

SANY mining machinery
SANY mining machinery
SANY port machinery
SANY port machinery
SANY mining machinery SANY port machinery

Впервые в истории своего существования SANY International обнародует квартальные результаты своей деятельности, что, по мнению инсайдеров, свидетельствует об уверенности компании в своем успешном будущем.

Под влиянием национальной политики за последние несколько лет горнодобывающая отрасль переживает процесс бурного восстановления, генерируя активный рыночный спрос. Кроме того, на фоне восстановления сегмента международных грузоперевозок и под влиянием инициативы «Пояс и путь» компания активно осваивает международный рынок портового оборудования. В первом квартале зафиксирован рост объема продаж горно-рудничного и портового оборудования.

В период с января по март поступления SANY от продаж оборудования горного забоя повысился более чем на 100 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; количество отгрузок за этот период выросло более чем на 50 процентов.

«Подстегиваемый процессами восстановления отрасли и модернизации оборудования сектор энергетической и портовой техники и дальше будет сохранять высокие темпы роста.  SANY International, как ведущее предприятие в отрасли горнодобывающего и портового оборудования, полностью соответствует нашим ожиданиям», - отметил инсайдер отрасли.

Для получения более подробной информации обращайтесь по номеру: 1 800 GO SANY (1-800-467-269)
официальный веб-сайт: www.sanyglobal.com
Email: sales31@sanygroup.cn

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/697490/SANY_port_machinery.jpg

SOURCE SANY

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Sany International в первом квартале удвоила объемы продаж

News provided by

SANY

09:32 ET