«Манчестер-Сити» становится глобальным партнером AvaTrade

Клуб Английской футбольной премьер-лиги «Манчестер-Сити» объявил о новом партнерском контракте, рассчитанным на несколько лет, с онлайн-брокером AvaTrade. Партнерство носит глобальный характер. Ранее роль AvaTrade ограничивалась партнерством в Азии и Латинской Америке.

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AvaTrade является ведущим онлайн-брокером с клиентами по всему миру. Компания предоставляет клиентам качественно новый сервис за счет надежных и удобных в использовании решений и платформ.

За счет нового партнерства AvaTrade предоставит своим клиентам и бизнес-партнерам эксклюзивные промо-акции и призы от «Манчестер-Сити», а также VIP-поездки на стадион «Этихад», - в общем, то, что нельзя купить за деньги.

Вот что сказал по этому поводу директор отдела по партнерствам «Манчестер-Сити» Дэмьен Уиллоуби: «Мы несказанно рады объявить о новом партнерстве с AvaTrade и вывести наши отношения на новый уровень. Инновационные технологии и лидерство AvaTrade поразительны - и очень здорово, что брокер исповедует те же ценности, что и "Манчестер-Сити". Благодаря нашим плодотворным отношениям с AvaTrade все больше фанатов "Сити" узнают об этом отличном брокере».

В свою очередь, директор AvaTrade Даире Фергюсон заявил следующее: «AvaTrade является одним из наиболее надежных и при этом доступных брокеров в мире, а теперь, благодаря глобальному партнерству с "Манчестер-Сити", мы сделали еще один важный шаг на пути к тому, чтобы сделать трейдинг доступным для каждого. Любой болельщик и инвестор должен понимать, что нет ничего невозможного, нужно лишь задаться целью. Мы предоставляем клиентам лучшие технологии, инструменты, системы и обучение, благодаря чему они получают возможность добиться финансового успеха на торговых платформах за счет полученных знаний».

Головной офис компании AvaTrade расположен в Дублине, еще 16 подразделений брокера находятся в разных странах мира. Деятельность AvaTrade контролируется финансовыми органами ЕС, Японии, Австралии, ЮАР, Британских Виргинских Островов и Ближнего Востока. Основная задача AvaTrade заключается в предоставлении возможности торговать уверенно с помощью инновационных и надежных платформ, сервиса высочайшего качества и бескомпромиссных принципов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О футбольном клубе «Манчестер-Сити»

Футбольный клуб «Манчестер-Сити» был основан в 1880 году, первоначально он назывался «Сент-Маркс Уэст Гортон». Название «Манчестер-Сити» клуб стал носить с 1894 года. «Ман-Сити» является обладателем Кубка Кубков, трижды выигрывал Премьер-Лигу (в 2012, 2014 и 2018 годах) и пять раз побеждал в финалах Кубка Лиги. Клуб «Манчестер-Сити» входит в состав холдинга City Football Group наряду с «Нью-Йорк-Сити», «Мельбурн-Сити» и еще 5 футбольными клубами.

В настоящее время главным тренером «Ман-Сити» является один из лучших специалистов современности Пеп Гвардиола. Домашние игры «Сити» в рамках розыгрыша АПЛ и Лиги Чемпионов проходят на впечатляющей 55-тысячной арене «Этихад Стэдиум», которая стала для клуба домашней с 2003 года. Стадион находится на территории «Этихад-Кампус», где также располагается Академия «Сити», современный тренировочный комплекс, построенный по последнему слову техники. В Академии также располагается стадион на 7 000 зрителей, где тренируются и играют женская и молодежная команды «Манчестер-Сити».

Подробнее о клубе можно прочесть здесь: www.mancity.com

О брокере AvaTrade

Ведущий брокер Форекс и CFD AvaTrade возник в 2006 году. В настоящее время на платформе брокера можно торговать более чем 250 финансовыми инструментами, что включает в себя валютные пары (Форекс), акции, сырьевые товары, индексы, криптовалюты и биржевые опционы. В распоряжении клиентов AvaTrade инновационное мобильное приложение для трейдинга AvaTradeGO, услуги персонального менеджера и круглосуточная (кроме выходных) поддержка на 14 языках. AvaTrade радушно принимает клиентов любого уровня, при этом обеспечивает полную безопасность каждого трейдера за счет технологий шифрования и использования сегрегированных счетов.

Подробнее о брокере AvaTrade можно узнать на сайте www.avatrade.ru

Контакты для СМИ

Orly Garini-Dil

Marcom Director

+1-646-335-0738 (Ext. 2125)

O.Garini-Dil@avatrade.com

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Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8346351-manchester-city-partnership-avatrade/

SOURCE AvaTrade