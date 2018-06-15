Hanergy представляет тонкопленочное зарядное устройство и рюкзак с солнечной батареей нового поколения

Являясь одним из безусловных лидеров в ассортименте Hanergy, тонкопленочная солнечная батарея привлекла значительное внимание участников и гостей 2018 CES Shanghai. С точки зрения физической конструкции, разработчики солнечного зарядного устройства от Hanergy сделали акцент на высоких технологиях и цветовом решении: продукт предлагается в четырех цветовых вариантах - Digital Grey, Gem Gold и Lady Rouge. Легко складывающаяся тонкопленочная солнечная батарея отличается малым весом и предоставляет пользователям удобные функции вроде «крепления одной рукой».

Разработанное на основе передовой технологии гибкой тонкопленочной солнечной батареи, зарядное устройство Hanergy имеет ячеистую конструкцию, что позволяет ему нормально функционировать даже в тени, в условиях малой освещенности и низкой температуры. Это не просто электрогенератор: тонкопленочная солнечная батарея способна выполнять функции пауэр-банка с емкостью в 5000 мАч. Кроме того, к батарее в беспроводном режиме можно одновременно подключать сразу несколько устройств. Разработчики позаботились и об удовлетворении требований авиационной безопасности - тонкопленочную зарядку можно брать с собой на борт коммерческих рейсов.

Рюкзак со встроенной тонкой солнечной батареей нового поколения от Hanergy ориентирован на молодых людей, желающих постоянно оставаться на связи и использовать свои гаджеты на полную. В заграничном путешествии, в походе по неизведанным местам или просто на прогулке по городу - этот рюкзак обеспечивает стабильный источник энергии для ваших мобильных телефонов и портативных компьютеров. Вместо того, чтобы носить с собой мобильную зарядку или путаться в многочисленных кабелях, пользователю необходимо всего лишь подключить свое устройство к USB-портам, расположенным внутри рюкзака и на лямках.

Рюкзак со встроенной тонкопленочной солнечной батареей - это мощное зарядное и энергосберегающее устройство, воплощенное в модном молодежном дизайне. Новая модель оформлена в спортивном стиле, а внешний ее корпус укреплен для защиты находящегося внутри оборудования. Отличаясь чрезвычайной прочностью и износостойкостью, рюкзак оснащен легким и гибким микрочипом Hanergy MiaSole, преобразующим и сохраняющем энергию, пока пользователь находится на улице. С помощью этого аккумулятора вы можете заряжать свои устройства на ходу: к примеру, для зарядки iPhone X от 0 до 50% потребуется всего 75 минут.

«Мы очень рады представить наш рюкзак с солнечной батареей нового поколения и уверены, что этот продукт понравится пользователям своим сочетанием модного дизайна и экологичных солнечных панелей, - отметил президент Hanergy по вопросам ассортимента продукции Чжэн Ди (Zheng Di). - Наша разработка представляет собой удобное решение для молодых людей в условиях растущей популярности мобильных и сетевых устройств».

По словам г-на Чжэна, благодаря встроенной в рюкзак батарее, его можно использовать и при отсутствии солнечного света, и даже в помещении.

Новинки от Hanergy поступят в продажу в онлайн-магазине бренда уже в течение июля.

Наряду с рюкзаком, оснащенным солнечной батареей, и тонкопленочным зарядным устройством Hanergy работает над созданием впечатляющего ряда инновационных мобильных решений, способных совершить настоящую революцию в мировой индустрии альтернативной энергетики.

О компании Hanergy

Крупнейшая в мире компания отрасли альтернативной энергетики Hanergy располагает полным ассортиментом решений, основанных на энергии воды, ветра и солнца. Начиная с 2009 года, компания специализируется на разработках тонкопленочных солнечных устройств и за это время успела выпустить на рынок разнообразные продукты, включая кровельную плитку с солнечными элементами, складывающийся солнечный пауэр-банк, рюкзак со встроенной батареей, интегрированные фотоэлектрические системы для зданий, гелиодороги и множество других разработок. Располагая штатом из 16 000 сотрудников по всему миру, Hanergy стремится создавать решения, способные повышать качество жизни людей и заботиться об экологии.

Контактная информация для представителей СМИ

Марк Лу (Mark Lu)

Email: LUFENG@hanergy.com

Тел.: +86 (10) 83914567 доб. 5259

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/706052/Hanergy_solar_paper_charger.jpg

Фотo - https://mma.prnewswire.com/media/706053/Hanergy_solar_powered_backpack.jpg

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