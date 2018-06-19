IaaS-провайдер Micfo приобрел поставщика Инернет-сервисов OppoBox

«Приобретение OppoBox - важная веха на пути реализации стратегии развития Micfo, - отметил главный исполнительный директор и основатель компании Амир Голестан (Amir Golestan). - Это первый подобный прецедент для нашей компании. Сделка позволит нам быстрее осваивать новые рынки, лучше обслуживать различные категории клиентов в США, что в полной мере соответствует нашим долгосрочным целям и планам».

Благодаря стабильной позиции и обширному присутствию OppoBox, компания Micfo сможет оптимизировать уровень обслуживания клиентов на Среднем Западе, а также расширить ассортимент своих предложений на юго-востоке США. Приобретение OppoBox открывает Micfo доступ сразу к четырем новым сегментам рынка, включая Бирмингем, Детройт, Нэшвилл и Су-Фоллс.

«Мы открываем очень интересную и многообещающую главу как для нас, так и для наших клиентов. Рады присоединиться к семейству Micfo и оказать им поддержку в разработке и внедрении их инновационных решений, - прокомментировал управляющий директор OppoBox Кевин Чан (Kevin Chang). - Обширные активы и глобальное присутствие наших компаний позволит создать революционного лидера рынка, располагающего чрезвычайно гибкой и оперативной платформой для облачных и периферийных сервисов, в полной мере отвечающей стремлению Micfo делать контент ближе и доступнее целевой аудитории».

OppoBox продолжит функционировать как независимая хозяйственная единица в составе Micfо, получив возможность выйти на 45 ранее недоступных для нее рынков. Micfo намеревается в текущем году нарастить масштабы освоения рынка открытием дополнительных центров обработки данных на ключевых территориях в США и по всему миру.

О компании Micfo

Располагая 49 центрами данных, компания Micfo является провайдером инфраструктуры как услуги (IaaS), управляющим одной из крупнейших в мире сетей глобально распределенных облачных платформ. Посредством продуманного расширения свой гибкой и геоцентрической инфраструктуры Micfo стратегически нацеливается на увеличение своей клиентской базы путем выполнения своих обещаний и непрерывного анализа результатов своей деятельности.

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