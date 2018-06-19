GAC Motor представляет новый «умный» внедорожник на базе своего бестселлера GS4

GAC Motor разработала несколько инноваций, позволяющих вывести Qiyun GS4 в лидеры рынка:

интеллектуальная система AVNT обеспечивает широкий спектр сервисов и опций - от голосового управления до социальных сетей и разнообразного развлекательного контента.

Интеллектуальный удаленный помощник T-Box позволяет владельцу управлять своим автомобилем на расстоянии с помощью смартфона. Система имеет 14 функций, включая обеспечение безопасности, предотвращение угона, помощь при авариях и удаленную диагностику автомобиля.

Смарт-навигация

33 голосовых триггера, распознавание голоса за 1,2 секунды и оперативное реагирование на команды.

«Благодаря конвергенции облачных вычислений, больших данных, автомобильного Интернета (IoV), искусственного интеллекта (AI) и других технологий, управляя Qiyun GS4 на дороге, вы почувствуете себя в компании второго пилота, обладающего чрезвычайно высокой чувствительностью и способностью молниеносно реагировать на любые ситуации и команды, - отметил Юй Цзюнь (Yu Jun), президент GAC Motor. - Обновленная модель GS4, оснащенная интеллектуальной системой AVNT, служит наглядной иллюстрацией нового подхода GAC Motor к решению актуальных проблем, использованию открывающихся возможностей и конкурентной борьбе в эпоху технологической революции и промышленной трансформации. В будущем мы планируем сотрудничать с такими лидерами сферы цифровых технологий, как Tencent, iFLYTEK и AutoNavi, создавая новые инновации для интеллектуальных автомобилей».

Новый паркетник GS4 не только демонстрирует новую концепцию и прогрессивные стратегические цели GAC Motor в вопросах проектирования и производства автомобилей, но и служит своеобразным стимулом к развитию интеллектуальных коммуникационных систем для автомобилей, а также указывает на формирование новой взаимовыигрышной экосистемы в данной отрасли.

Внешний дизайн нового Qiyun GS4 подчеркивает его высокую технологичность при помощи крупных светодиодных фар, выразительной хромированной решетки радиатора, инновационных светодиодных фонарей ближнего света в форме буквы L и задних фонарей, напоминающих крылья, что делает автомобиль более заметным на дороге.

Обновленный GS4 получил большой панорамный люк (1 240 мм/870 мм), беспроводную зарядку для телефона, визуальную систему парковки с экраном высокого разрешения, интеллектуальные средства контроля воздуха и наружное освещение светло-голубого оттенка, что выводит комфорт езды на принципиально новый уровень.

Новый паркетник будет оснащаться двумя двигателями на выбор - 200T (1,3T) и 235 T (1,5T) в сочетании 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Модель также будет предлагаться в вариантах с лево- или правосторонней установкой двигателя и коробки передач, с механизмами управления NVH.

C момента официального выпуска на рынок 18 апреля 2015 года, внедорожник GS4 от GAC Motor завоевал любовь почти 900 000 пользователей. Автомобиль получил золотую оценку С-ЕСАР и на протяжении двух лет подряд занимал верхние строчки в рейтинге компактных SUV в отчете IQS от J.D. Power.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

Для получения более подробной информации посетите:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

Контактная информация для представителей СМИ:

Сьюки Вонг (Sukie Wong)

+86-186-8058-2829

GACMotor@126.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/707881/GAC_Motor_launch_event.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/707882/GAC_Motor_New_Qiyun_SUV.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/707880/GAC_Motor_Qiyun_GS4__1.jpg

SOURCE GAC Motor