Huawei и норвежская компания Broadnet подписали рамочжное соглашение о коммерческом внедрении сервисов SD-WAN

Broadnet является ведущим провайдером сервисов оптоволоконной передачи данных в Норвегии, предоставляющим услуги в более чем 90 городах по всей стране. Broadnet также является вторым по величине норвежским поставщиком сервисов передачи данных в формате B2B, предлагающим широкий спектр услуг, включая оптоволоконный VPN, Internet и Ethernet.

Используя преимущества решения SD-WAN от from Huawei, компания Broadnet способна быстро предоставлять корпоративным клиентам недорогие сервисы выделенной линии «по запросу» с облачными, визуализированными процессами эксплуатации и обслуживания (O&M). При помощи комплексной линейки высокопроизводительного абонентского оборудования (СРЕ) Huawei компания Broadnet получает возможность предоставлять услуги WAN-связи предприятиям всех размеров, имеющим самые разнообразные требования к сетевому взаимодействию, оперативно реагировать на нужды пользователей и сокращать время вывода на рынок новых сервисов. Решение SD-WAN от Huawei также поддерживает функции интеллектуального управления трафиком и ускорения программ на основании точной идентификации приложений, тем самым обеспечивая бесперебойное предоставление критически важных сервисов. Благодаря этим важнейшим функциям, Broadnet имеет возможность обеспечивать гарантированный уровень обслуживания (SLA) для повышения конкурентоспособность своих сервисов выделенной линии. Кроме того, используя решение SD-WAN от Huawei на базе открытой архитектуры и при поддержке мощной партнерской экосистемы, компания Broadnet способна оперативно предоставлять различные дополнительные сервисы (VAS) корпоративным клиентам. Данное решение служит залогом будущего успеха норвежского провайдера.

Главный исполнительный директор Broadnet Мартин Липперт (Martin Lippert) отметил: «Благодаря передовому решению SD-WAN от Huawei, компания Broadnet получит значительные преимущества на норвежском рынке сервисов передачи данных, особенно с точки зрения гибкости и оперативности предоставления пользовательских услуг. Мы располагаем превосходной командой менеджмента и эффективной тактикой рыночной экспансии и уверены в своей способности завоевать большую долю корпоративного рынка в Норвегии и других странах Северной Европы, а также предоставлять услуги выделенной линии повышенного качества своим корпоративным клиентам».

Президент Huawei по вопросам линейки сетевых продуктов Кевин Ху (Kevin Hu) подчеркнул: «Мы рады совместно с норвежским партнером Broadnet запустить коммерческое решение SD-WAN и подписать рамочного соглашение о коммерческом внедрении данного сервиса. Broadnet - давний стратегический союзник Huawei в сфере широкополосных сервисов. Более того, норвежская компания располагает обширной клиентской базой, а Huawei непрерывно инвестирует средства в инновации для SD-WAN. Мы продолжим сотрудничать с Broadnet в продвижении масштабного использования сервисов SD-WAN на норвежском корпоративном рынке. Я уверен, что заключение рамочного соглашения принесет обеим сторонам колоссальные бизнес-плоды».

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