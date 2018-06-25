26-й турнир GERRY WEBER OPEN 2018: идеальное сочетание моды и тенниса международного уровня

News provided by

Gerry Weber International AG

10:09 ET

ГАЛЛЕ, ВЕСТФАЛИЯ (Германия), June 25, 2018 /PRNewswire/ --

HALLE, GERMANY - JUNE 24: Tennis player Roger Federer, Gerry Weber testimonial international supermodel Eva Herzigova, tennis player Borna Coric and Ralf Weber, CEO Gerry Weber, during the Gerry Weber Open 2018 at Gerry Weber Stadium on June 24, 2018 in Halle, Germany. (Photo by Franziska Krug/Getty Images for Gerry Weber). (PRNewsfoto/Gerry Weber International AG)
HALLE, GERMANY - JUNE 24: Tennis player Roger Federer, Gerry Weber testimonial international supermodel Eva Herzigova, tennis player Borna Coric and Ralf Weber, CEO Gerry Weber, during the Gerry Weber Open 2018 at Gerry Weber Stadium on June 24, 2018 in Halle, Germany. (Photo by Franziska Krug/Getty Images for Gerry Weber). (PRNewsfoto/Gerry Weber International AG)

Девизом для самого важного турнира по большому теннису на травяных кортах из серии ATP 500 в Германии, получившему свое название "GERRY WEBER OPEN" от международного дома моды, вновь стала формула «гейм, сет и матч». Перед глазами восторженных зрителей на заполненных трибунах стадиона Роджер Федерер и Борна Чорич приготовились к игре в захватывающем финальном матче. Его победитель Борна Чорич был награжден кубком, который изготовлен из 24-каратного листового золота и украшен фарфором. В церемонии вручения награды принимали участие посол бренда GERRY WEBER Ева Герцигова (Eva Herzigova), а также премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), являющийся покровителем этого турнира, и Ральф Вебер (Ralf Weber), глава компании GERRY WEBER International AG и директор турнира GERRY WEBER OPEN.

     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/710165/Gerry_Weber_International_AG.jpg )

Легендарное мероприятие GERRY WEBER OPEN Fashion Night стало знаковым событием в мире моды, а также блестящей прелюдией к финальному матчу, состоявшемуся на следующий день. Лицо рекламной кампании Ева Герцигова воспользовалась этой возможностью и лично представила свою новую коллекцию Capsule. Мировая супермодель была в центре внимания на красной дорожке. Во время дальнейшего общения на показе с вице-президентом компании Creatice Реной Маркс, занимающейся всеми вопросами по управлению дизайнерским брендом GERRY WEBER, Ева Герцигова рассказала лишь о том, насколько ей нравится работать с домом моды GERRY WEBER, что представляет собой ее личный стиль, и о своих любимых предметах одежды из этой коллекции. «Я считаю черное платье с цветочным рисунком прекрасной альтернативой для обычной одежды классического дизайна, а больше всего в коллекции мне нравится пальто из красного кашемира», - заявила Ева Герцигова.

Мировые звезды спорта, такие как чемпион мира Роджер Федерер и хорватский теннисист Борна Чорич, не смогли остаться в стороне от такого впечатляющего показа модной одежды, прошедшего накануне их решающего матча. Множество других известных гостей, в том числе Ноа Беккер (Noah Becker), Аня Клинг (Anja Kling), Франциска Шенк (Franziska Schenk), Марко Рук (Marco Ruck), Руппрат Тома (Thomas Rupprath), а также Клаудиа Карпендейл (Claudia Carpendale) также с огромным удовольствием приняли участие в этом эксклюзивном мероприятии.

Ссылка для просмотра фото и скачивания материалов:

GERRY WEBER OPEN Fashion Night 2018

https://app.box.com/s/rh9uh8gab0589pbz085s7n2fe6p5d9qz

Финал турнира GERRY WEBER OPEN 2018

https://app.box.com/s/269f85vt5klf2fmisceutq9gtr41ylys


Контакты для прессы:
WHITE Communications GmbH
Твий Ли Хоанг (Thui Le Hoang)
Телефон: +49(89)36076640
Email: lehoang@white.de
Rosenheimer Straße 145e
81671 München
Germany

SOURCE Gerry Weber International AG

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26-й турнир GERRY WEBER OPEN 2018: идеальное сочетание моды и тенниса международного уровня

News provided by

Gerry Weber International AG

10:09 ET