26-й турнир GERRY WEBER OPEN 2018: идеальное сочетание моды и тенниса международного уровня

Девизом для самого важного турнира по большому теннису на травяных кортах из серии ATP 500 в Германии, получившему свое название "GERRY WEBER OPEN" от международного дома моды, вновь стала формула «гейм, сет и матч». Перед глазами восторженных зрителей на заполненных трибунах стадиона Роджер Федерер и Борна Чорич приготовились к игре в захватывающем финальном матче. Его победитель Борна Чорич был награжден кубком, который изготовлен из 24-каратного листового золота и украшен фарфором. В церемонии вручения награды принимали участие посол бренда GERRY WEBER Ева Герцигова (Eva Herzigova), а также премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), являющийся покровителем этого турнира, и Ральф Вебер (Ralf Weber), глава компании GERRY WEBER International AG и директор турнира GERRY WEBER OPEN.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/710165/Gerry_Weber_International_AG.jpg )

Легендарное мероприятие GERRY WEBER OPEN Fashion Night стало знаковым событием в мире моды, а также блестящей прелюдией к финальному матчу, состоявшемуся на следующий день. Лицо рекламной кампании Ева Герцигова воспользовалась этой возможностью и лично представила свою новую коллекцию Capsule. Мировая супермодель была в центре внимания на красной дорожке. Во время дальнейшего общения на показе с вице-президентом компании Creatice Реной Маркс, занимающейся всеми вопросами по управлению дизайнерским брендом GERRY WEBER, Ева Герцигова рассказала лишь о том, насколько ей нравится работать с домом моды GERRY WEBER, что представляет собой ее личный стиль, и о своих любимых предметах одежды из этой коллекции. «Я считаю черное платье с цветочным рисунком прекрасной альтернативой для обычной одежды классического дизайна, а больше всего в коллекции мне нравится пальто из красного кашемира», - заявила Ева Герцигова.

Мировые звезды спорта, такие как чемпион мира Роджер Федерер и хорватский теннисист Борна Чорич, не смогли остаться в стороне от такого впечатляющего показа модной одежды, прошедшего накануне их решающего матча. Множество других известных гостей, в том числе Ноа Беккер (Noah Becker), Аня Клинг (Anja Kling), Франциска Шенк (Franziska Schenk), Марко Рук (Marco Ruck), Руппрат Тома (Thomas Rupprath), а также Клаудиа Карпендейл (Claudia Carpendale) также с огромным удовольствием приняли участие в этом эксклюзивном мероприятии.

Ссылка для просмотра фото и скачивания материалов:

GERRY WEBER OPEN Fashion Night 2018

https://app.box.com/s/rh9uh8gab0589pbz085s7n2fe6p5d9qz

Финал турнира GERRY WEBER OPEN 2018

https://app.box.com/s/269f85vt5klf2fmisceutq9gtr41ylys



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SOURCE Gerry Weber International AG