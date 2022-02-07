如果您從拘留設施被釋放時收到預付卡，您的權利或會受到 Reichert 等 與 Kefe commiscureary Network 等的集體訴訟的影響。

華盛頓州塔科馬2022年2月7日 /美通社/ -- 本訴訟關於什麼？ 法庭把本訴訟認定為一項集體訴訟，代表那些在 2016 年 10 月 20 日後任何時間，或在華盛頓州 2013 年 10 月 20 日後任何時間從拘留設施被釋放的人，這些人在獲釋後沒有獲得除釋放卡之外的其他方式來取回他們的資金。兩位原告人獲提供徵收費用的釋放卡，以取回他們被關押在拘留所時為他們保管的資金。他們聲稱《電子資金轉賬法案》(Electronic Fund Transfer Act) 禁止向沒有要求此類卡的人士發給已啟用的釋放卡。他們聲稱，只有在完全披露該卡的適用條款和條件後才允許發給已啟用的釋放卡。他們並聲稱，根據《電子資金轉賬法案》，該卡徵收費用是非法的。被告否認這些說法並聲稱其行為是合法的。

誰被包括在集體訴訟內？ 法庭裁定集體訴訟包括：自 2016 年 10 月 20 日以來任何時間在美國的所有人士，當他們：(1) 被拘留在監獄、懲教所、拘留中心或任何其他執法機構，(2)在獲釋後有權獲退還他們被沒收或保留在其囚犯賬戶內的資金，並 (3) 獲 Keefe Commissary Network, LLC、Rapid Investments, Inc. 和/或 Cache Valley 銀行發給一張會徵收費用、收費和受限制的預付扣賬卡，並 (4) 未獲提供替代方式以取回他們的資金。如果拘留發生在華盛頓州的監獄、懲教所、拘留中心或任何其他執法機構，集體訴訟期限將延伸至自 2013 年 10 月 20 日以來的任何時間。

您有什麼選擇？ 如果您是集體訴訟的成員，您必須選擇是否留在集體訴訟內。如果您留在集體訴訟內而該集體訴訟獲得資金或權益，您將被知會有關您怎樣可以分享您有資格獲得的任何權益。法庭的所有法令和裁決無論是否對您有利，您都會受到其約束，您亦將無法就本案中的爭議索賠起訴被告。如果您想留在集體訴訟內，您目前無須做任何事。

要在訴訟訴訟中排除您自己，您必須致函申請被排除。此申請的說明可於網站或致電以下免費電話而獲得。您必須在郵戳日期 2022 年 4 月 25 日前寄出您的排除申請。如果您排除您自己，您將無法從本訴訟中獲得任何資金或利益，但您不會受到本案的任何法令或裁決約束。

如果您不將自己排除在集體訴訟外，您將由 Sirianni Youtz Spoonemore Hamburger PLLC 代表而無須付出任何費用。 如果您願意，您可聘請自己的律師，但您要自行保留該律師並支付律師費。

如欲了解訴訟中與您相關的權利，請致電 1-855-604-1646 或瀏覽 www.PrisonReleaseCardClassAction.com。

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