Salon The smarter E Europe 2026 | Ouvrir l'avenir de l'énergie intelligente avec OSCAL

MUNICH, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Forte de nombreuses années d'innovation dans le domaine du stockage d'énergie et d'une gamme de solutions énergétiques éprouvées, la marque OSCAL présente son système de stockage d'énergie Power Storage 2000 au salon The smarter E Europe 2026 de Munich. Premier système de stockage d'énergie sur balcon de la marque à être basé sur l'IA, le Power Storage 2000 est conçu pour rendre la gestion énergétique domestique plus intelligente, plus efficace et plus performante.

OSCAL previews the upcoming Power Storage 2000 at The Smarter E Europe 2026

Power Storage 2000 : un système de stockage d'énergie sur balcon basé sur l'IA pour des logements plus intelligents et plus écologiques

OSCAL expose au salon le Power Storage 2000, doté d'une puissance d'entrée de 2 400 W et d'une architecture photovoltaïque « 3 en 1 » pour balcon qui prend en charge les modes raccordé au réseau, hors réseau et hybride. Sa capacité extensible de 1,92 à 9,6 kWh améliore l'utilisation de l'énergie solaire, la fiabilité de l'alimentation de secours et la souplesse du système. Grâce à l'optimisation intelligente des tarifs horaires par l'IA, le système gère opportunément les opérations de charge et de décharge en fonction des prix de l'électricité afin de réduire les coûts énergétiques. Il permet également une surveillance en temps réel et l'intégration à la plateforme pour une coordination énergétique plus intelligente. Pensé pour les balcons, les toits-terrasses et les arrière-cours, il affiche un indice de protection IP65, présente une conception modulaire silencieuse et est assorti d'une garantie de 10 ans pour une utilisation fiable à long terme.

En amont de son lancement officiel prévu le 15 juillet 2026, le système de stockage d'énergie OSCAL Power Storage 2000 est déjà disponible en précommande dans la boutique officielle d'OSCAL. Le prix initial s'élève à 999 €, mais les clients peuvent économiser jusqu'à 150 € pendant la campagne de prévente, en bénéficiant d'un premier tarif commençant à seulement 849,99 €.

Série PowerMax : de l'alimentation portable à la solution d'énergie de secours pour toute la maison

Au salon The smarter E Europe 2026, OSCAL présente par ailleurs sa gamme de solutions de stockage d'énergie, notamment les modèles PowerMax1200, PowerMax1800SE et PowerMax7200, qui couvrent aussi bien les solutions de stockage portables que les solutions d'alimentation de secours pour toute la maison. Offrant une puissance de sortie de 1 200 W et équipé d'une poignée de transport, le PowerMax1200 bénéficie d'une structure ultralégère de seulement 10 kg qui le rend idéal pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Le PowerMax1800SE fournit une capacité allant jusqu'à 1 024 Wh et une puissance nominale de 1 800 W. Sa fonction de recharge solaire rapide et son alimentation de secours permanente ultrarapide (0,01 s) garantissent une alimentation électrique fiable à domicile et en cas d'urgence. Le PowerMax7200 assure une alimentation de secours domestique à haute puissance (7 200 W) dont la capacité extensible peut atteindre 25 600 Wh, et prend en charge jusqu'à 4 blocs de batteries pour la sécurité énergétique de toute la maison.

Développer l'avenir de l'énergie dans la maison intelligente

OSCAL dévoile enfin son écosystème énergétique basé sur l'IA et révèle en exclusivité le futur Power Storage 3000, dont le lancement est prévu en septembre prochain et qui offrira des performances améliorées ainsi que des capacités d'IA de nouvelle génération. Les visiteurs sont chaleureusement invités à découvrir sur place les dernières innovations d'OSCAL et à discuter des possibilités de partenariat.

Nom de l'événement : The smarter E Europe 2026

Lieu : Messe München, Munich, Allemagne

Numéro de stand : B1.151A

Dates : du 23 au 25 juin 2026

Pour obtenir plus d'informations et pour découvrir les possibilités de collaboration commerciale, rendez-vous sur www.oscal.hk ou venez rencontrer l'équipe d'OSCAL sur place pendant le salon.