Sameday Health 歡迎 Shilena Battan 擔任人事總監

Sameday Health 行政總裁 Felix Huettenbach 表示：「作為一家高速增長的醫護公司，我們始終相信 Sameday Health 的工作必須以對人、客戶和員工的堅定承諾為指導。Lena 認同我們以人為本的價值觀，我們很高興看到她擴展其不同凡響的事業，培養下一浪 Sameday Health 員工，他們正在推動個人化醫護的標準。」

Battan 的事業始於 15 多年前從事人力資源工作，在節奏急速的人才招聘領域為醫護、科技和初創行業提供可擴展的解決方案。她最近的職位是 Community.com 人事副總裁。她還曾擔任重要的行政職務，例如 Cozy (後來被 CoStar Group 收購) 的人事主管，以及 Vacasa 的人才招聘總監等。

Battan 擁有太平洋大學的工商管理碩士學位，目前正在佩珀代因大學攻讀工商管理行政博士學位，她的研究重點是高增長初創組織及其領導者的屬性。

關於 Sameday Health

Sameday Health 致力將醫護視為一種完整的體驗，而不僅是一種服務。我們的目標是建立以客戶為中心的醫護，結合人性化的方法與直觀的技術。無論您在何處 - 包括在我們的診所或是您的家中，我們都能提供優質的個人化護理。

受出淤泥而不染的蓮花啟發，Sameday Health 決心為我們的客戶營造一種希望和幫助的感覺。我們在 2019 冠狀病毒病疫情最嚴重的時候在加州威尼斯開設了首家診所，此後 Sameday 團隊一直專注縮小醫護系統從測試、健康至護理的差距。我們致力即時回應客戶的需求，在洛杉磯、三藩市、紐約、邁阿密、哥倫比亞特區、波士頓等地提供擴展的當日醫護服務。

Sameday Health 隨時隨地為客戶提供最方便的服務。大多數情況下都是在客戶家中和當天提供。

Sameday Health

SOURCE Sameday Health