Sameday Health任命首席人力官

Sameday Health首席执行官Felix Huettenbach表示：“作为一家高速增长的医疗保健公司，我们始终相信，Sameday Health的工作必须以对大众、客户和员工的坚定承诺为指导。Lena认同我们以人为本的价值观，我们很高兴看到她在职业生涯中的扩展，以培养下一波正在推动个性化医疗保健标准的Sameday Health员工。”

15年前，Battan的职业生涯从人力资源领域开始。她在快节奏的人才招聘领域为医疗保健、科技和初创行业提供可扩展的解决方案。她最近担任的职务是Community.com人力副总裁。她此前还曾担任过其他重要高管职务，如Cozy（后被CoStar Group收购）的人事主管，以及Vacasa的人才招聘总监等。

Battan拥有太平洋大学工商管理硕士学位，目前正在佩珀代因大学(Pepperdine University)攻读工商管理高级博士学位，她的研究重点是高增长初创组织及其领导者的属性。

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关于Sameday Health

Sameday Health致力于将医疗保健作为一项完整体验提供，而不仅仅是一种服务。我们的目标是打造以客户为中心的医疗保健，将人性化方法与直观技术相结合。无论您身在何处，我们都将为您提供优质的个性化医疗服务，包括在我们的诊所或上门服务。

莲花能在最恶劣的地形中成长，Sameday Health以此为启发，决心打造一种希望并帮助我们的客户。自从我们在加利福尼亚州威尼斯的第一家诊所在新冠疫情高峰时期开业以来，Sameday团队始终专注于填补医疗系统中从检测到健康护理的各项空白。我们致力于对客户的需求作出即时响应，在洛杉矶、旧金山、纽约、迈阿密、华盛顿和波士顿等地提供范围广泛的当日医疗服务。

Sameday Health在对于客户而言最为合适的时间和地点提供服务。在大多数情况下，我们提供居家和当日服务。

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