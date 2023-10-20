三屆艾美獎得主 Gaby Natale 將在底特律為 Toyota 發表主題演講

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AGANARmedia

20 Oct, 2023, 09:21 ET

密西根州, 2023年10月20日 /美通社/ -- 三度榮獲艾美獎的記者、作家和演說家 Gaby Natale 將於 10 月 19 日在底特律 Toyota 北美公司園區發表主題演講。 

Natale 的主題演講是為期 2 天的 TODOS 高峰會的一部分。她的主題演講將面向現場觀眾進行，並透過串流媒體平台傳達給 Toyota 北美團隊的 1400 名成員。 

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頂級拉丁裔勵志演說家 Gaby Natale
頂級拉丁裔勵志演說家 Gaby Natale

「能夠在這個先驅和專業人士可以團結一致，一同打破障礙的 Toyota 北美高峰會上發表主題演講，我感到無比自豪。我們將攜手共同加速進步，點燃變革。讓我們一起推動創新，擁抱多元化，為美好未來鋪路！」AGANARmedia 總裁 Gaby Natale 表示。

Toyota Motor Corporation 是一家日本跨國汽車製造商，總部位於日本愛知縣豐田市。該公司由豐田喜一郎創立，於 1937 年 8 月 28 日註冊成立。Toyota 是世界上最大的汽車製造商之一，年產汽車約 1000 萬輛。

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