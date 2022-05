SCC Power adquiere empresa de Stoneway

LONDRES, 17 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- CC Power plc ("SCC Power") anunció hoy que, junto con entidades relacionadas, ha adquirido la empresa de Stoneway Capital Corporation ("Stoneway"), que consta de cuatro instalaciones de generación de energía ubicadas en Argentina con una capacidad instalada total de 737 MW.

Las transacciones de adquisición y reestructuración se realizaron de conformidad con el plan del Capítulo 11 (el "Plan del Capítulo 11") y el plan de acuerdo con arreglo a la Ley de Sociedades Mercantiles de Canadá (Canada Bussiness Corporation Act) (el "Plan CBCA" y, junto con el Plan del Capítulo 11, los "Planes") de Stoneway y sus deudores relacionados que mantienen sus negocios, que entraron en vigor el 17 de mayo de 2022.

Como contrapartida por los activos, SCC Power emitió a ciertos acreedores y copropietarios de Stoneway pagarés garantizados con primer derecho de retención por USD 17.861.000 al 6,000 % con vencimiento en 2028, pagarés garantizados con segundo derecho de retención por USD 310.000.000 al 8,000 % con vencimiento en 2028 y pagarés garantizados con tercer derecho de retención por USD 200.000.000 al 4,000 % con vencimiento en 2032. El primer pago de intereses de los pagarés vence el 15 de septiembre de 2022.

Hernan Walker, representante de MSU, señaló: "Tenemos un gran desafío por delante ya que nos enfocamos en estabilizar las operaciones y mejorar la generación de flujo de efectivo para maximizar el valor para todas las partes interesadas".

SCC Power estuvo representada en la adquisición y reestructuración por Simpson Thacher & Bartlett LLP, Maples and Calder, McCarthy Tétrault LLP, Stewart McKelvey, así como por Tavarone, Rovelli, Salim & Miani.

Stoneway estuvo representada en la adquisición y reestructuración por Shearman & Sterling LLP, Bennett Jones LLP, Bomchil, Carey Olsen, así como por Lazard Frères & Co. LLC.

El grupo ad hoc de titulares (y sus asesores de inversiones, subasesores y gerentes con autoridad discrecional) de los pagarés con garantía preferente al 10.000 % de Stoneway Capital Corporation con vencimiento en 2027 estuvieron representados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, Conyers Dill & Pearman, así como por Rothschild & Co. US Inc.

Los prestamistas del préstamo intermedio (mezzanine) estuvieron representados por Dechert LLP, Goodmans LLP y Walkers.

UMB Bank NA, como fideicomisario y fiador de los Estados Unidos, y TMF Trust Argentina S.A., como fideicomisario de la garantía de Argentina, estuvieron representados por Perkins Coie LLP y Marval O'Farrell & Mairal, respectivamente.

Acerca de SCC Power

SCC Power es una sociedad anónima constituida con arreglo a las leyes de Inglaterra y Gales y está controlada al 100 % por el fideicomiso de custodia establecido por ley de Stoneway, cuyo beneficiario final es MSU Energy Holding Ltd.

Acerca de MSU Energy Holding

MSU Energy Holding Ltd, con sede en el Reino Unido, es el accionista mayoritario de MSU Energy S.A., un generador de energía argentino que posee y opera tres centrales de ciclo combinado de última generación con una capacidad instalada total de 750 MW.

