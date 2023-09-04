SCE 2023 демонстрирует инновации Китая в области интеллектуальных сетевых устройств NEVs

ЧУНЦИН (Китай), 5 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Новости от iChongqing. С 4 по 6 сентября в Чунцине пройдет выставка Smart China Expo (SCE 2023). Как было объявлено на недавней пресс-конференции, в Чунцинском международном выставочном центре обсудят ежегодные темы, включая такие, как Транспортные средства с использованием новых энергоносителей и искусственного интеллекта (NEVs) и Цифровой Китай.

All the 7 exhibition halls of the Smart China Expo 2023 open to the media on 3rd September. (Photo Luo Jia)

В этом году в рамках выставки обсуждается революция интеллектуального транспорта за счет усовершенствований, среди которых планирование дорожного движения в режиме реального времени, интеллектуальная парковка и цифровое управление транспортными средствами. Выставка охватывает 12 сегментов, включая аккумуляторы и интеллектуальные кабины, а также объединяет более 310 промышленных магнатов, таких как Changan и Seres.

Посетители смогут получить информацию от ведущих китайских ученых и лидеров отрасли – от таких гигантов, как STMicroelectronics, Dassault Systèmes и Ford. Кроме того, будет проведена дискуссия с участием руководителей компаний Microsoft, IBM и Tencent, чтобы подробнее обсудить коммерческое применение моделей искусственного интеллекта и развитие отрасли в отношении интеллектуальных сетей.

Участники выставки из сферы интеллектуального оборудования и производства продемонстрируют технологические достижения в разработке интеллектуальных роботов и высокоточных датчиков. Среди участников – 69 крупнейших отраслевых компаний, таких как China Aerospace Science and Industry Corporation Limited и China Electronics Technology Group Corporation.

Особое внимание уделят большим данным, искусственному интеллекту и облачным вычислениям, что знаменует собой новое поколение в ИТ-секции, в которой представлено 43 ключевых предприятия, включая Huawei, Alibaba и China Unicom. В данном секторе речь идет об использовании технологий для развития городов, здравоохранения и образования.

Принять участие в выставке приглашены мировые лидеры по производству автозапчастей, включая Bosch и CATL, а также титаны из сферы NEV, такие как BMW, BYD и NIO. Кроме того, будут присутствовать 27 послов, представляющих такие страны, как Мексика и Аргентина, а особое внимание будет уделено китайско-швейцарскому бизнес-инкубатору (SSBICom), объединившему более 20 команд по всему миру.

Сингапур активно спонсирует SCE с 2020 и останется партнером выставки с 2023 по 2025 год. «Сингапур стал одним из организаторов мероприятия в этом году и продемонстрирует свои технологические достижения на стенде площадью 1 000 квадратных метров», – заявил заместитель директора инициативыChina-Singapore (Chongqing) Demonstration Initiative по вопросам стратегических связей Чу Бин (Chu Bin).

Посетителей ждут около 3 000 нововведений, представленных более чем 480 лидерами отрасли, а также закрытые новости о NEV. С момента своего создания в 2018 выставка SCE уже на протяжении пяти лет имеет большой успех.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу:

https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2023/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2200561/All_the_7_exhibition_halls_of_the_Smart_China_Expo_2023_open_to_the_media_on_3rd_September___Photo_L.jpg

SOURCE iChongqing