SCENTAIR® и Snap Fitness объявляют о глобальном партнерстве
Jul 07, 2021, 11:27 ET
Snap Fitness и ScentAir начали сотрудничать для повышения качества обслуживания клиентов.
ШАРЛОТТА (шт. Северная Каролина), 7 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ScentAir, мировой лидер в области аромамаркетинга, объявила о партнерстве с ведущей франшизой фитнес-клубов Snap Fitness.
По данным TopFranchise.com, в 2021 году Snap Fitness входит в десятку лучших франшиз фитнес-клубов в США. Компания уже открыла или планирует открыть около двух тысяч заведений по всему миру. Компании Snap Fitness и ScentAir объединили усилия для создания аромата, способного вдохновить посетителей фитнес-клубов повысить эффективность своих тренировок. Команда парфюмеров ScentAir предложила Snap Fitness яркий аромат с бодрящими нотками.
Руководитель отдела разработки продукции Snap Fitness Энди Пит (Andy Peat) считает, что с новым ароматом члены клуба почувствуют себя уютнее, и описывает его как «приятный запах для поднятия настроения», который «чувствуешь сразу, как только заходишь в клуб».
«Приятно иметь дело с известным и надежным партнером, таким как ScentAir. Это гарантирует лучший результат для нашей франшизы фитнес-клубов», — заявил г-н Пит.
Компания ScentAir привлекла к работе команды специалистов из семи офисов по всему миру, чтобы предложить наиболее подходящие парфюмерные решения для Snap Fitness в глобальном масштабе. Компания ScentAir уже более 25 лет лидирует в сфере интеллектуального аромамаркетинга. Международная команда находит эффективные решения для клиентов, которые отвечают потребностям местного бизнеса и отличаются качеством мирового уровня.
Президент компании ScentAir Брайан Эдвардс (Brian Edwards) отметил следующее: «Всегда приятно поработать с другими международными брендами, вместе с которым мы делаем то, что у нас получается лучше всего, — предоставляем решения для бизнеса в глобальном масштабе. Мы уверены, что новый фирменный аромат Snap Fitness быстро превратится в неотъемлемую часть бренда».
Чтобы узнать больше о том, как парфюмерный маркетинг может изменить ваш бизнес, посетите сайт ScentAir.com.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1558382/ScentAir_Snap_Fitness.jpg
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SOURCE ScentAir
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