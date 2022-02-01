SCHOLLE IPN БУДЕТ КУПЛЕНА SIG, КОТОРАЯ СТАНЕТ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ УПАКОВКИ

Компания SIG, основанная в 1853 году со штаб-квартирой в городе Нойхаузен (Швейцария), является одним из ведущих поставщиков систем и решений для производства асептической упаковки из картона. Компания помогает клиентам поставлять продукты питания и напитки потребителям по всему миру безопасным, экологичным и доступным способом. Уникальные технологии и выдающийся инновационный потенциал компании SIG позволяют ей предоставлять клиентам комплексные решения для диверсификации продукции, создания эффективных заводов и объединенной упаковки для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей потребителей. Экологичность имеет для SIG важнейшее значение и лежит в основе подхода Way Beyond Good, позволяющем построить выгодную систему упаковки продуктов.

Штат объединенной компании составит около 8000 сотрудников на 69 торговых и производственных объектах по всему миру. Команда будет обслуживать крупнейшие компании на шести континентах. Их совместные технологии и научно-исследовательские возможности в таких областях, как подложки из возобновляемых ресурсов, экструзия пленки, инжекционное прессование и фасовочное оборудование, подкрепляются производственной концепцией «Индустрия 4.0» и стремлением стать ведущим поставщиком экологичной упаковки на Земле.

Генеральный директор компании SIG Самуэль Сигрист (Samuel Sigrist) так прокомментировал слияние компаний: «Приобретение Scholle IPN укрепляет положение SIG в качестве одного из мировых лидеров в области инновационной и экологически безопасной упаковки для продуктов питания и напитков. Это соответствует нашей стратегии расширения географии и категорий, а также увеличения доли на ключевых рынках. Обеспечивая очевидные преимущества для клиентов, потребителей и окружающей среды, мы повышаем ценность для акционеров».

Сочетание SIG и Scholle IPN расширяет их коллективную подверженность растущему и устойчивому конечному рынку. Ассортимент лучших экологически чистых решений компании SIG для упаковки продуктов питания и напитков будет расширен и включит в себя пакеты Bag-in-Box и пакеты с крышкой Scholle IPN для розницы, учреждений и промышленности.

Председатель правления и владелец компании Scholle IPN Лоренс Ласт (Laurens Last) заявил следующее: «Я рад грядущему объединению компаний и с нетерпением жду начала совместной разработки инновационных подложек и других экологичных решений». Г-н Ласт будет выдвинут для избрания в Совет директоров SIG на ежегодном общем собрании компании 7 апреля 2022 года.

Президент и генеральный директор Scholle IPN Росс Бушнелл (Ross Bushnell) продолжит управлять деятельностью компании и по итогам сделки войдет в состав Исполнительного совета группы SIG. Г-н Бушнелл прокомментировал это событие следующим образом: «Компании SIG и Scholle IPN в значительной степени дополняют друг друга с точки зрения маркетингового подхода и важности экологической безопасности нашей продукции. Я считаю, что сочетание предпринимательского духа, гибкого реагирования на изменения рынка и совместных возможностей в области НИОКР позволит нам ускорить процесс внедрения инноваций для клиентов и укрепить наши лидерские позиции на рынке экологически чистых упаковочных решений, особенно в области асептической и мономатериальной продукции, которая является ключом к производству упаковки в рамках экономики замкнутого цикла».

Предполагается, что сделка будет завершена до конца третьего квартала 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия.

Подробная информация представлена на сайтах www.scholleipn.com и https://www.sig.biz/en

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О КОМПАНИИ SCHOLLE IPN

Scholle IPN является одним из мировых лидеров в области гибких упаковочных решений, включая барьерные пленки, эргономичные элементы и новейшее оборудование для фасовки и герметизации упаковки Bag-in-Box и пакетов. Применяя подход комплексных упаковочных решений, компания Scholle IPN способна быстро проектировать, производить и поставлять уникальные решения клиентам, ежегодно выпускающим на рынок миллиарды порций жидкой продукции. www.scholleipn.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1737962/ScholleIPN_SIG_acquisition.jpg

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SOURCE Scholle IPN