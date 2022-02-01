SCHOLLE IPN БУДЕТ КУПЛЕНА SIG, КОТОРАЯ СТАНЕТ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ УПАКОВКИ

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Scholle IPN

Feb 01, 2022, 23:30 ET

НОРТЛЕЙК, шт. Иллинойс, США, 2 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Scholle IPN — один из ведущих мировых поставщиков гибких упаковочных решений — сегодня объявила о своем согласии на приобретение компанией SIG, являющейся одним из крупнейших мировых производителей асептической картонной упаковки.

SIG announces acquisition of packaging leader, Scholle IPN.
SIG announces acquisition of packaging leader, Scholle IPN.

Компания SIG, основанная в 1853 году со штаб-квартирой в городе Нойхаузен (Швейцария), является одним из ведущих поставщиков систем и решений для производства асептической упаковки из картона. Компания помогает клиентам поставлять продукты питания и напитки потребителям по всему миру безопасным, экологичным и доступным способом. Уникальные технологии и выдающийся инновационный потенциал компании SIG позволяют ей предоставлять клиентам комплексные решения для диверсификации продукции, создания эффективных заводов и объединенной упаковки для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей потребителей. Экологичность имеет для SIG важнейшее значение и лежит в основе подхода Way Beyond Good, позволяющем построить выгодную систему упаковки продуктов.

Штат объединенной компании составит около 8000 сотрудников на 69 торговых и производственных объектах по всему миру. Команда будет обслуживать крупнейшие компании на шести континентах. Их совместные технологии и научно-исследовательские возможности в таких областях, как подложки из возобновляемых ресурсов, экструзия пленки, инжекционное прессование и фасовочное оборудование, подкрепляются производственной концепцией «Индустрия 4.0» и стремлением стать ведущим поставщиком экологичной упаковки на Земле.

Генеральный директор компании SIG Самуэль Сигрист (Samuel Sigrist) так прокомментировал слияние компаний: «Приобретение Scholle IPN укрепляет положение SIG в качестве одного из мировых лидеров в области инновационной и экологически безопасной упаковки для продуктов питания и напитков. Это соответствует нашей стратегии расширения географии и категорий, а также увеличения доли на ключевых рынках. Обеспечивая очевидные преимущества для клиентов, потребителей и окружающей среды, мы повышаем ценность для акционеров».

Сочетание SIG и Scholle IPN расширяет их коллективную подверженность растущему и устойчивому конечному рынку. Ассортимент лучших экологически чистых решений компании SIG для упаковки продуктов питания и напитков будет расширен и включит в себя пакеты Bag-in-Box и пакеты с крышкой Scholle IPN для розницы, учреждений и промышленности.

Председатель правления и владелец компании Scholle IPN Лоренс Ласт (Laurens Last) заявил следующее: «Я рад грядущему объединению компаний и с нетерпением жду начала совместной разработки инновационных подложек и других экологичных решений». Г-н Ласт будет выдвинут для избрания в Совет директоров SIG на ежегодном общем собрании компании 7 апреля 2022 года. 

Президент и генеральный директор Scholle IPN Росс Бушнелл (Ross Bushnell) продолжит управлять деятельностью компании и по итогам сделки войдет в состав Исполнительного совета группы SIG. Г-н Бушнелл прокомментировал это событие следующим образом: «Компании SIG и Scholle IPN в значительной степени дополняют друг друга с точки зрения маркетингового подхода и важности экологической безопасности нашей продукции. Я считаю, что сочетание предпринимательского духа, гибкого реагирования на изменения рынка и совместных возможностей в области НИОКР позволит нам ускорить процесс внедрения инноваций для клиентов и укрепить наши лидерские позиции на рынке экологически чистых упаковочных решений, особенно в области асептической и мономатериальной продукции, которая является ключом к производству упаковки в рамках экономики замкнутого цикла».

Предполагается, что сделка будет завершена до конца третьего квартала 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия.

Подробная информация представлена на сайтах www.scholleipn.com и https://www.sig.biz/en

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О КОМПАНИИ SCHOLLE IPN
Scholle IPN является одним из мировых лидеров в области гибких упаковочных решений, включая барьерные пленки, эргономичные элементы и новейшее оборудование для фасовки и герметизации упаковки Bag-in-Box и пакетов. Применяя подход комплексных упаковочных решений, компания Scholle IPN способна быстро проектировать, производить и поставлять уникальные решения клиентам, ежегодно выпускающим на рынок миллиарды порций жидкой продукции. www.scholleipn.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1737962/ScholleIPN_SIG_acquisition.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1193656/Scholle_IPN_Logo.jpg

SOURCE Scholle IPN

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