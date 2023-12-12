Seagram's Escapes 提供使用五種材料的飲品配方，讓你在節日輕鬆款待客人

Seagram's Escapes Berry Merry Spritz 是其中一個簡單的節日飲品配方，在 seagramsescapes.com 上提供

美國紐約州羅徹斯特2023年12月12日 /美通社/ -- 佳節將至，Seagram's Escapes 可讓節日待客輕鬆又喜慶，讓你專心與親友創造美好回憶。Seagram's Escapes 提供的數十款顏色鮮艷又美味的飲品是絕佳飲品基底，可讓你製作出令人印象深刻且毫不麻煩的節日飲品。

Seagram's Escapes 品牌總監 Jaime Polisoto 表示：「Seagram's Escapes 提供美味的水果風味，非常適合節日慶祝活動。我們的網站提供簡單易做的配方，均讓人印象深刻且美味可口。」

Seagram's Escapes Berry Merry Spritz 是其中一個簡單的節日飲品配方，在 seagramsescapes.com 上提供

有多種配方可供選擇，全部都使用 Seagram's Escapes 的熱門口味，例如帶有士多啤梨、檸檬、西瓜和番石榴香氣的 Jamaican Me Happy；亮藍色且味道像是莓果檸檬水的 Blueberry Acai Lemonade；以及充滿莓果香氣的全新 Berry Mimosa。

Seagram's Escapes Berry Merry Spritz

1 ½ 安士小紅莓汁

2 安士Seagram's Escapes Berry Mimosa

2 安士普羅賽克氣泡酒

3/4 安士接骨木花利口酒

1 茶匙白砂糖，用於玻璃杯的邊緣

裝飾：每杯各 1 枝迷迭香、1 顆紅桑子、1顆小紅莓汁

用水沾濕杯子的邊緣，將其沾入砂糖中，再加入冰塊。加入接骨木花利口酒、小紅莓汁、Seagram's Escapes Berry Mimosa 和普羅塞克氣泡酒。用牙籤穿過小紅莓的中心，將小紅莓和紅桑子穿在迷迭香枝的莖上。裝飾飲品然後享用。可以輕鬆將配方的量翻倍或翻三倍，以滿足額外客人的需要。

顧客在美國各地的零售店都可買到 4 枝裝的 Seagram's Escapes，用作美味又價格實惠的伴手禮，或使用 Seagram's Escape 的風味來製作喜慶又美味的節日雞尾酒。

關於 Seagram's Escapes ：Seagram's Escapes 是一款使用天然香料和認證色素製作的高級麥芽飲料*。Seagram's Escapes 在 1985 年推出，公司總部位於紐約州羅徹斯特，品牌在調味麥芽飲料銷量中排名第 4 位。在美國和加勒比地區都可以找到 Seagram's Escapes。

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請理性飲酒。©2023 The Seagram Beverage Company www.seagramsescapes.com。

Seagram Beverage Company 由 FIFCO USA 持有。如需更多資訊，請瀏覽：https://www.fifcousa.com.

*調味麥芽飲料不含蒸餾酒精

媒體聯絡

Carla M. Mancuso

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