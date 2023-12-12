Seagram's Escapes 提供使用五種材料的飲品配方，讓你在節日輕鬆款待客人

12 Dec, 2023, 08:48 ET
Seagram's Escapes Berry Merry Spritz 是其中一個簡單的節日飲品配方，在 seagramsescapes.com 上提供
美國紐約州羅徹斯特2023年12月12日 /美通社/ -- 佳節將至，Seagram's Escapes 可讓節日待客輕鬆又喜慶，讓你專心與親友創造美好回憶。Seagram's Escapes 提供的數十款顏色鮮艷又美味的飲品是絕佳飲品基底，可讓你製作出令人印象深刻且毫不麻煩的節日飲品。
Seagram's Escapes 品牌總監 Jaime Polisoto 表示：「Seagram's Escapes 提供美味的水果風味，非常適合節日慶祝活動。我們的網站提供簡單易做的配方，均讓人印象深刻且美味可口。」
有多種配方可供選擇，全部都使用 Seagram's Escapes 的熱門口味，例如帶有士多啤梨、檸檬、西瓜和番石榴香氣的 Jamaican Me Happy；亮藍色且味道像是莓果檸檬水的 Blueberry Acai Lemonade；以及充滿莓果香氣的全新 Berry Mimosa。
Seagram's Escapes Berry Merry Spritz
- 1 ½ 安士小紅莓汁
- 2 安士Seagram's Escapes Berry Mimosa
- 2 安士普羅賽克氣泡酒
- 3/4 安士接骨木花利口酒
- 1 茶匙白砂糖，用於玻璃杯的邊緣
裝飾：每杯各 1 枝迷迭香、1 顆紅桑子、1顆小紅莓汁
用水沾濕杯子的邊緣，將其沾入砂糖中，再加入冰塊。加入接骨木花利口酒、小紅莓汁、Seagram's Escapes Berry Mimosa 和普羅塞克氣泡酒。用牙籤穿過小紅莓的中心，將小紅莓和紅桑子穿在迷迭香枝的莖上。裝飾飲品然後享用。可以輕鬆將配方的量翻倍或翻三倍，以滿足額外客人的需要。
顧客在美國各地的零售店都可買到 4 枝裝的 Seagram's Escapes，用作美味又價格實惠的伴手禮，或使用 Seagram's Escape 的風味來製作喜慶又美味的節日雞尾酒。
關於 Seagram's Escapes：Seagram's Escapes 是一款使用天然香料和認證色素製作的高級麥芽飲料*。Seagram's Escapes 在 1985 年推出，公司總部位於紐約州羅徹斯特，品牌在調味麥芽飲料銷量中排名第 4 位。在美國和加勒比地區都可以找到 Seagram's Escapes。
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請理性飲酒。©2023 The Seagram Beverage Company www.seagramsescapes.com。
Seagram Beverage Company 由 FIFCO USA 持有。如需更多資訊，請瀏覽：https://www.fifcousa.com.
*調味麥芽飲料不含蒸餾酒精
媒體聯絡
Carla M. Mancuso
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Seagram’s Escapes
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