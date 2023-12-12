Seagram's Escapes 以五种成分的调酒配方，让您轻松款待宾客

Seagram's Escapes Berry Merry Spritz 是一种简单易做的节日调酒配方，在 Seagramsescapes.com 上提供

纽约州罗切斯特2023年12月12日 /美通社/ -- 佳节将至，Seagram's Escapes 为您增添节日色彩，让节日请客变得简单愉快，让您专心与亲朋好友共享欢乐。Seagram's Escapes 提供数十种色彩鲜艳、风味独特的饮料，是制作节日饮品的绝佳基酒，助您轻松调制令人惊艳的节日饮品。

Seagram's Escapes 品牌总监 Jaime Polisoto 表示：“Seagram's Escapes 果味饮料，美味好喝，是节庆活动的绝配。我们网站上提供的调酒配方，简单易做，令人耳目一新，每一口都让人回味无穷。”

Seagram's Escapes Berry Merry Spritz 是一种简单易做的节日调酒配方，在 Seagramsescapes.com 上提供

有多个调酒配方可供选择，这些配方都使用了 Seagram's Escapes 的流行风味，例如 Jamaican Me Happy，有草莓、柠檬、西瓜和番石榴多种口味；Blueberry Acai Lemonade 为亮蓝色，口感近似于浆果柠檬水；还有全新口味 Berry Mimosa，浆果风味浓郁。

Seagram's Escapes Berry Merry Spritz

1 ½ 盎司蔓越莓汁

2 盎司Seagram's Escapes Berry Mimosa

2 盎司普罗塞克起泡酒

3/4 盎司接骨木花利口酒

1 茶匙白砂糖，用于杯沿

装饰：每杯 1 个迷迭香枝叶、1 个覆盆子、1 个蔓越莓

润湿杯缘，蘸上砂糖，加入冰块。倒入接骨木花利口酒、蔓越莓汁、Seagram's Escapes Berry Mimosa 和普罗塞克起泡酒。先用牙签穿过蔓越莓的中心，再用迷迭香枝叶串起蔓越莓和覆盆子。装饰饮品，尽情享用。该调酒配方的配料可翻倍或翻三倍，轻松满足更多宾客的需求。

消费者可在全美零售店购买 4 瓶装的 Seagram's Escapes，作为美味实惠的礼物赠予女主人，或在调酒时加入 Seagram's Escapes 饮料，调制出节日气氛浓郁、风味别具一格的鸡尾酒。

关于 Seagram's Escapes ：Seagram's Escapes 是一种优质麦芽饮料*，风味天然，所用色素经过严格认证。Seagram's Escapes 于 1985 年推出，公司总部位于纽约州罗切斯特市，在风味麦芽饮料销量排名中位列第 4。在美国和加勒比海地区，随处可见 Seagram's Escapes 的产品。

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请理性饮酒。©2023 The Seagram Beverage Company www.seagramsescapes.com。

Seagram Beverage Company 为 FIFCO USA 所有。如需了解更多信息，请访问：https://www.fifcousa.com。

*风味麦芽饮料不含蒸馏酒

媒体联系人

Carla M. Mancuso

585-317-9268

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