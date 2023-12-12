Seagram's Escapes 以五种成分的调酒配方，让您轻松款待宾客

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Seagram’s Escapes

12 Dec, 2023, 08:22 ET

Seagram's Escapes Berry Merry Spritz 是一种简单易做的节日调酒配方，在 Seagramsescapes.com 上提供

纽约州罗切斯特2023年12月12日 /美通社/ -- 佳节将至，Seagram's Escapes 为您增添节日色彩，让节日请客变得简单愉快，让您专心与亲朋好友共享欢乐。Seagram's Escapes 提供数十种色彩鲜艳、风味独特的饮料，是制作节日饮品的绝佳基酒，助您轻松调制令人惊艳的节日饮品。 

Seagram's Escapes 品牌总监 Jaime Polisoto 表示：“Seagram's Escapes 果味饮料，美味好喝，是节庆活动的绝配。我们网站上提供的调酒配方，简单易做，令人耳目一新，每一口都让人回味无穷。”

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Seagram's Escapes Berry Merry Spritz 是一种简单易做的节日调酒配方，在 Seagramsescapes.com 上提供
Seagram's Escapes Berry Merry Spritz 是一种简单易做的节日调酒配方，在 Seagramsescapes.com 上提供

有多个调酒配方可供选择，这些配方都使用了 Seagram's Escapes 的流行风味，例如 Jamaican Me Happy，有草莓、柠檬、西瓜和番石榴多种口味；Blueberry Acai Lemonade 为亮蓝色，口感近似于浆果柠檬水；还有全新口味 Berry Mimosa，浆果风味浓郁。

Seagram's Escapes Berry Merry Spritz 

  • 1 ½ 盎司蔓越莓汁
  • 2 盎司Seagram's Escapes Berry Mimosa
  • 2 盎司普罗塞克起泡酒
  • 3/4 盎司接骨木花利口酒
  • 1 茶匙白砂糖，用于杯沿
    装饰：每杯 1 个迷迭香枝叶、1 个覆盆子、1 个蔓越莓

润湿杯缘，蘸上砂糖，加入冰块。倒入接骨木花利口酒、蔓越莓汁、Seagram's Escapes Berry Mimosa 和普罗塞克起泡酒。先用牙签穿过蔓越莓的中心，再用迷迭香枝叶串起蔓越莓和覆盆子。装饰饮品，尽情享用。该调酒配方的配料可翻倍或翻三倍，轻松满足更多宾客的需求。

消费者可在全美零售店购买 4 瓶装的 Seagram's Escapes，作为美味实惠的礼物赠予女主人，或在调酒时加入 Seagram's Escapes 饮料，调制出节日气氛浓郁、风味别具一格的鸡尾酒。

关于 Seagram's Escapes ：Seagram's Escapes 是一种优质麦芽饮料*，风味天然，所用色素经过严格认证。Seagram's Escapes 于 1985 年推出，公司总部位于纽约州罗切斯特市，在风味麦芽饮料销量排名中位列第 4。在美国和加勒比海地区，随处可见 Seagram's Escapes 的产品。

在 Instagram、Twitter、Facebook 和 Pinterest 上与 Seagram's Escapes 保持联系。

请理性饮酒。©2023 The Seagram Beverage Company www.seagramsescapes.com

Seagram Beverage Company 为 FIFCO USA 所有。如需了解更多信息，请访问：https://www.fifcousa.com

*风味麦芽饮料不含蒸馏酒

媒体联系人
Carla M. Mancuso
585-317-9268
[email protected] 
 

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