Seaspan obtient une amélioration de sa notation « investment grade » de la part de KBRA

SINGAPOUR, 27 août 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), leader mondial du transport maritime et premier armateur et opérateur indépendant de porte-conteneurs au monde, a annoncé aujourd'hui que l'agence de notation Kroll Bond Rating Agency (KBRA) avait relevé les notations de l'émetteur et de la dette senior non garantie de la société de BB+ à BBB-, tout en confirmant la notation BBB de sa dette senior garantie.

Cette révision à la hausse tient compte de la croissance continue de Seaspan, de la solidité de ses flux de trésorerie contractuels, de sa flexibilité en matière de financement, de ses taux d'utilisation élevés et de la régularité de ses performances opérationnelles, ce qui témoigne de la solidité du modèle économique et de la stratégie à long terme de l'entreprise. KBRA a cité la croissance de Seaspan, l'élargissement de sa flotte libre de toute charge, l'allongement de la durée moyenne des contrats d'affrètement, la diversification de ses sources de financement et la résilience dont elle a fait preuve tout au long des cycles de marché comme facteurs clés justifiant la révision à la hausse de sa notation.

« Cette révision à la hausse constitue une étape importante pour Seaspan et témoigne de la mise en œuvre rigoureuse de notre stratégie à long terme, de la résilience de notre modèle économique et de la solidité des flux de trésorerie contractuels avec nos principaux clients », a déclaré Andreas Brauch, directeur financier de Seaspan. « L'obtention de la notation « investment grade » auprès de KBRA témoigne de la solidité de notre plateforme opérationnelle et de notre engagement à maintenir un profil financier solide tout en continuant à investir dans une croissance de qualité. »

Cette décision de notation intervient alors que Seaspan poursuit ses investissements dans l'extension et la modernisation de sa flotte, réaffirmant ainsi son engagement à accompagner ses clients grâce à des navires efficaces, fiables et à la pointe de la technologie en matière d'environnement. Seaspan continue de s'attacher à préserver une assise financière solide tout en saisissant les opportunités qui permettent d'accroître la valeur pour ses clients et de soutenir une croissance de qualité à long terme.

Consultez ici le rapport de l'agence de notation Kroll Bond Rating Agency : KBRA relève les notations de Seaspan Corporation

À propos de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan est le premier propriétaire et exploitant mondial d'actifs maritimes, spécialisé dans les contrats de location à long terme à taux fixe destinés aux compagnies maritimes les plus prestigieuses au monde. Au 30 juin 2026, la flotte en service de Seaspan comptait 247 navires, selon une estimation pro forma tenant compte des nouvelles constructions non encore livrées (dont quatre transporteurs exclusivement dédiés aux voitures et camions, cinq très grands transporteurs d'éthane et quatre navires équipés de grues à portique à écoutille ouverte), pour une capacité totale de la flotte d'environ 2,5 millions d'EVP une fois toutes les livraisons effectuées.