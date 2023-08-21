Segway-Ninebot 2 Milyon Adet Sevkiyatı Aştı - Sektörde Büyüme Rekorları Kırdı, Yeni Seyahat Trendi Yarattı

News provided by

Segway-Ninebot APAC

21 Aug, 2023, 22:47 ET

PEKIN, 22 Ağustos 2023 /PRNewswire/ -- 26 Temmuz 2023 tarihinde Segway-Ninebot, kümülatif sevkiyatlarının 2 milyon adet E-mopedi aşarak yeni bir endüstri rekoru kırdığını duyurdu. Segway-Ninebot Mart 2023'de 1,5 milyona ulaştıktan sonra yalnızca 123 gün içinde, sevk edilen 2 milyon adete ulaştı. Bu, şirket tarafından belirlenen önceki endüstri rekorunu aşıyor.

Continue Reading
image_5023914_25880453
image_5023914_25880453

Segway-Ninebot son yıllarda hızlı bir büyüme kaydetti. 2020 yılında, ilk yılında 100.000 adetin üzerinde satış rekoru kırdı. 2021 yılında, satışlar geçen yıl neredeyse üç katına çıkarak 420.000 adete ulaştı. Ağustos 2022 itibarıyla, Çin'deki kümülatif E-moped satışı 1 milyonu aştı. Segway-Ninebot, 2022 yılında Çin'de akıllı kısa mesafeli taşımacılık satışlarında birinci oldu. Tüm kanallardaki çevrimiçi 618 tanıtım festivali satış hacmi, 2023'te bir önceki yıla göre 101% artarak 10 milyon ABD dolarını aştı.

Bu büyümenin arkasında Segway-Ninebot'un yeni kentsel seyahat ekosistemine ilişkin içgörüsü yer alıyor. Segway-Ninebot, son üç yılda uzun pil ömrü, akıllı sürüş ve hareket algılamalı kilit açma gibi yeniliklerle 7'den fazla yeni seriyi piyasaya sürdü. Segway-Ninebot çığır açan Ar-Ge sayesinde endüstri tavanlarını sık sık sıfırlar. Şirket, çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını daha ince bir ayrıntıyla karşılamak için ürün portföyünü büyük ölçüde genişletti.

Gençlerin yaşam ve binicilik tutkusunu temsil eden bir marka olarak Segway-Ninebot, ilk modelini piyasaya sunduğundan bu yana kentsel mobilite için yeni olanaklar yarattı. Bugün, Segway-Ninebot dünyada 100'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. 11,8 milyondan fazla biniciye ve 12 milyon kayıtlı uygulama kullanıcısına sahiptir. Segway-Ninebot, kullanıcılarla bağlantı kurarak, özellikle gençler arasında tanınırlık kazandı.

2 milyon üniteye ulaşmak, Segway-Ninebot'un kalitesine güvenen 2 milyon kullanıcının tercihlerini yansıtıyor. Segway-Ninebot, verimli Ar-Ge'ye yatırım yaparak ve katı kalite standartlarını koruyarak kullanıcılara ve teknolojiye öncelik verir. Temel teknolojilerde, ürünlerde ve endüstri liderliğinde yeniliği takip eder. Bu kilometre taşı ile Segway-Ninebot, kaliteyi ve istikrarlı atılımları koruyarak "akıllı, genç, üst düzey" yolunda devam ediyor. Kullanıcıları daha iyi ürünler ve daha profesyonel hizmetlerle ödüllendirecek ve sürekli olarak daha fazla sürpriz ve sevinç oluşturacaktır.

Medya İletişimi:  [email protected]

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2190027/image_5023914_25880453.jpg

SOURCE Segway-Ninebot APAC

Also from this source

Segway-Ninebot Exceeds 2 Million Units Shipments - Setting Industry Growth Records, Creating New Travel Trend

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.