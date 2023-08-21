Segway-Ninebot 2 Milyon Adet Sevkiyatı Aştı - Sektörde Büyüme Rekorları Kırdı, Yeni Seyahat Trendi Yarattı

PEKIN, 22 Ağustos 2023 /PRNewswire/ -- 26 Temmuz 2023 tarihinde Segway-Ninebot, kümülatif sevkiyatlarının 2 milyon adet E-mopedi aşarak yeni bir endüstri rekoru kırdığını duyurdu. Segway-Ninebot Mart 2023'de 1,5 milyona ulaştıktan sonra yalnızca 123 gün içinde, sevk edilen 2 milyon adete ulaştı. Bu, şirket tarafından belirlenen önceki endüstri rekorunu aşıyor.

Segway-Ninebot son yıllarda hızlı bir büyüme kaydetti. 2020 yılında, ilk yılında 100.000 adetin üzerinde satış rekoru kırdı. 2021 yılında, satışlar geçen yıl neredeyse üç katına çıkarak 420.000 adete ulaştı. Ağustos 2022 itibarıyla, Çin'deki kümülatif E-moped satışı 1 milyonu aştı. Segway-Ninebot, 2022 yılında Çin'de akıllı kısa mesafeli taşımacılık satışlarında birinci oldu. Tüm kanallardaki çevrimiçi 618 tanıtım festivali satış hacmi, 2023'te bir önceki yıla göre 101% artarak 10 milyon ABD dolarını aştı.

Bu büyümenin arkasında Segway-Ninebot'un yeni kentsel seyahat ekosistemine ilişkin içgörüsü yer alıyor. Segway-Ninebot, son üç yılda uzun pil ömrü, akıllı sürüş ve hareket algılamalı kilit açma gibi yeniliklerle 7'den fazla yeni seriyi piyasaya sürdü. Segway-Ninebot çığır açan Ar-Ge sayesinde endüstri tavanlarını sık sık sıfırlar. Şirket, çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını daha ince bir ayrıntıyla karşılamak için ürün portföyünü büyük ölçüde genişletti.

Gençlerin yaşam ve binicilik tutkusunu temsil eden bir marka olarak Segway-Ninebot, ilk modelini piyasaya sunduğundan bu yana kentsel mobilite için yeni olanaklar yarattı. Bugün, Segway-Ninebot dünyada 100'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. 11,8 milyondan fazla biniciye ve 12 milyon kayıtlı uygulama kullanıcısına sahiptir. Segway-Ninebot, kullanıcılarla bağlantı kurarak, özellikle gençler arasında tanınırlık kazandı.

2 milyon üniteye ulaşmak, Segway-Ninebot'un kalitesine güvenen 2 milyon kullanıcının tercihlerini yansıtıyor. Segway-Ninebot, verimli Ar-Ge'ye yatırım yaparak ve katı kalite standartlarını koruyarak kullanıcılara ve teknolojiye öncelik verir. Temel teknolojilerde, ürünlerde ve endüstri liderliğinde yeniliği takip eder. Bu kilometre taşı ile Segway-Ninebot, kaliteyi ve istikrarlı atılımları koruyarak "akıllı, genç, üst düzey" yolunda devam ediyor. Kullanıcıları daha iyi ürünler ve daha profesyonel hizmetlerle ödüllendirecek ve sürekli olarak daha fazla sürpriz ve sevinç oluşturacaktır.

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SOURCE Segway-Ninebot APAC