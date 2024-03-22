Segway-Ninebot APAC&MET Distribütörler Konferansı 2024: İnovasyon ve Mükemmeliyetin Birleşimi

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Konferansın öne çıkan anları Segway-Ninebot'un en yeni ST Serisi elektrikli scooterlarının ve elektrik santrali CUBE serisinin tanıtılmasıydı. ST serisi, sporu ve off-road'u seven kullanıcılar için oluşturulmuş, çeşitli yol koşullarına uygun yeni bir ürün grubudur. CUBE Serisi, güvenilir, emniyetli ve kullanışlı yeşil enerji sağlamayı taahhüt eden, bireyler ve aileler için yeşil enerji çözümleri sağlayıcısı olarak tanımlanmaktadır. Distribütörler bu son teknoloji ürünleri iç ve dış mekanlarda deneyimleme fırsatı buldu ve coşkulu geri bildirimler aldı.

Özel bir oturumda, Segway-Ninebot Çin Ekibinden kıdemli marka yöneticisi Peggy Li, League of Legends takım sponsorluğumuzu ön plana çıkararak E-Spor işbirliği pazarlaması üzerine aydınlatıcı bir vaka çalışmasıyla katılımcıları büyüledi.

Etkinlikte ayrıca distribütörlerimizin 2023 yılında elde ettikleri olağanüstü başarıları da kutlandı. John, prestijli ödüller ile satış, kaynak geliştirme, pazarlama, kullanıcı operasyonları ve hizmetler alanlarındaki olağanüstü performansı onurlandırdı. Katılımcılar ilham verici başarı deneyimlerini paylaşarak herkesi motive ettiler.

Segway-Ninebot, konferansı büyük bir başarıya dönüştürdükleri için tüm katılımcılara en içten şükranlarını sunmakta ve birlikte inovasyon ve mükemmeliyete doğru yolculuğumuzu birlikte sürdürmeyi sabırsızlıkla beklemektedir.

Segway-Ninebot Hakkında

Segway-Ninebot, kısa mesafeler için bireysel ulaşımda devrim yaratan yenilikçi çözümler sunmaya kendini adamıştır. Kaliteye ve yaratıcılığa olan bağlılığımız, sürekli olarak teknoloji ve tasarımın sınırlarını zorlayarak sektörün ön sıralarında kalmamızı sağlıyor.

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